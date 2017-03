"Euforie, maar we zijn er nog niet"

Een uur voor de wedstrijd is het rustig rond het stadion. Na jaren van net niet, is de roodwit-supporter voorzichtig geworden. Al kan het ook met de regen te maken hebben dat met bakken uit de hemel valt. "Ik zeg 2-1! Dat is genoeg hè", voorspelt moeder van Antwerpspeler Geoffry Hairemans. "Zolang we maar winnen. En dan maken we het af in Roeselare." Ondanks de berichten dat het stadion uitverkocht zou zijn, blijft een (klein) gedeelte van de grote tribune leeg. Dan moet het maar zo, zal den Antwerp gedacht hebben, als ze hun eerste gezangen inzetten. Het moet gezegd worden, heel wat ploegen uit eerste klasse zouden jaloers zijn geweest op de wijze waarop de aanhang zijn ploeg verwelkomt. De fans van Roeselare beantwoorden die gezangen met een rookbommetje, iets wat Antwerp maar matig apprecieert, een fluitconcert is hun deel. Wanneer de spelers hun afwachting maken, trilt het stadion voor een eerste keer. En dat mag zeer letterlijk genomen worden. Het getrappel van de voeten heeft iets overweldigends en meteen voel je: dit gaat om zoveel meer dan een voetbalmatch. Jarenlange frustraties worden op deze manier weggetrapt.

Maria Hairemans, mama van Antwerpspeler Geoffrey Hairemans, kust de beker voor de ploeg die promoveert naar eerste klasse. - Klaas De Scheirder

Hoop en vrees

De emoties tijdens de match zijn die tussen hoop en vrees. Je voelt dat iedereen een gevoel van onoverwinnelijkheid over zich heeft hangen, maar bij elke tegenaanval van Roeselare voel je de angst de kop opsteken. Het gejuich werd afgelost door een zucht van opluchting als de aanval van de bezoekers werd afgeslagen. Als de bezoekers dan ook nog eens een eigen doelpunt maken toont de Antwerpse stadionomroeper zijn goed hart: "2-0 voor Antwerp via owngoal, waarvoor dank namens den Antwerp!" De tweede helft heeft de Antwerpsupporter enkele jaren van zijn of haar leven gekost. De aansluitingstreffer van Roeselare deed een welgemeende vloek over de lippen van de toeschouwers lopen.



Maar goed, we weten allemaal dat het goed is afgelopen voor stamnummer één. De match werd gewonnen met 3-1 en Antwerp vertrekt met een goede uitgangspositie naar Schiervelde. Al wil niemand gezegd hebben dat het binnen is. Chansonnier Guido Belcanto noemde de wedstrijd bloedstollend. "We hebben geluk gehad. De eerste helft was voor ons, maar in de tweede helft heb ik toch afgezien. Die penalty viel op het juiste moment en dat heeft ons gered." Ook Tim Maes (27) en Jens Van de Eynde (27) zijn voorzichtig: "Roeselare is echt een goeie ploeg. Aanvallend zijn ze erg sterk en vanachter stonden wij te beven. Noteer zeker dat onze keeper ons heeft recht gehouden."



Volgende week zondag kan er geschiedenis geschreven worden in Roeselare. De match wordt live uitgezonden op de Bosuil.