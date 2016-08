"Eindelijk weer een vrij mens"

In haar kasteeltje aan het Cogelsplein heeft 'het fenomeen Winnie Vermeulen' (zo zegt haar plaatsvervanger Paul Bistiaux) afscheid genomen als vrederechter. Ze velde in haar carrière 60.791 vonnissen. Het grote publiek leerde de kordate vrederechter kennen in het Vier-programma De Rechtbank. PATRICK LEFELON

Zoals Vlaanderen haar leerde kennen, in het VIER-programma De Rechtbank. - VIER Vandaag begint Sven Talboom als vrederechter in het 12 kanton, zoals het gerechtelijk kanton Deurne officieel heet. Talboom is een advocaat uit Berchem die zich specialiseerde in handelshuur en huurgeschillen. Samen met enkele tientallen collega's, waaronder advocaat-generaal Yves Liégois en rechter Jacques Mahieu, zwaaide Talboom gisteren zijn notoire voorgangster Winnie Vermeulen uit.



Winnie Vermeulen was voorbestemd om in de magistratuur terecht te komen. Haar vader Paul was de eerste voorzitter van de Raad van State. Net als haar twee broers studeerde Winnie rechten. Niet zo evident eind jaren zestig. In haar afstudeerjaar zaten maar 5 meisjes op 60 studenten.



In 1989 wordt Winnie Vermeulen benoemd tot vrederechter. Een functie die zij 27 jaar met hart en ziel uitvoert.



Advocaat Paul Bistiaux, ook plaatsvervangend vrederechter in Deurne, sprak gisteren een dankwoord uit: "Als rechter heeft Winnie Vermeulen altijd strikt de wet toegepast. Maar binnen de ruimte die de wet laat, beschermde zij in de eerste plaats de zwakkere."





Mantel uitvegen Bistiaux illustreerde dat met een recent vonnis waarin Winnie Vermeulen spoorwegmaatschappij NMBS de mantel uitveegde omdat een zwartrijder, wiens abonnement was gestolen, drie jaar na datum was gedagvaard. "De blinde en ongefundeerde gerechtelijke actie van de NMBS tegen deze zwakkere partij is ongehoord", vond Winnie Vermeulen en sprak de jongeman vrij wegens verjaring.



In het tv-programma De Rechtbank was Winnie Vermeulen getypcast als de strenge, maar rechtvaardige vrederechter. Zo hebben de advocaten haar altijd gekend. Paul Bistiaux: "Zij wist tot in de puntjes wat er in het dossier stond. Wie flauwekul verkocht, zette zij direct op zijn plaats. Als gewezen onderzoeksrechter zag ze dwars door alle franjes heen. En de vrederechter stond erop dat je netjes gekleed was. Dat beschouwde zij als een blijk van respect voor het gerecht."