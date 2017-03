"Blijf weg uit Roeselare, in het belang van onze geliefde club"

De erkende supportersclubs van Royal Antwerp Footbal Club zijn niet tevreden met de manier waarop Roeselare de ticketverdeling geregeld heeft. Slechts 760 tickets van de gebruikelijke 1.500 worden vrijgegeven en verdeeld onder de erkende fanclubs. Een groot deel van de trouwe Antwerpfans zal daardoor de belangrijke titelmatch niet kunnen bijwonen. Maar, en dat is misschien wel nog belangrijker, de fanclubs zijn boos omdat deze maatregel ervoor zorgt dat heel wat supporters zullen proberen een ticket te bemachtigen en in het thuisvak zullen terechtkomen om zo toch de wedstrijd te kunnen volgen. Roeselare van zijn kant zou die supporters op hun beurt uit het thuisvak halen en droppen bij de bezoekers. Ongehoord, vindt Robert Vinck, voorzitter van de Antwerpse supportersverenigingen. "Op die manier hebben wij geen controle over wie in ons vak zit en kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele opstootjes."



Daarom pleit hij voor de gebruikelijke 1.500 kaartjes. Op die manier heeft elke fanclub controle over wie er in het vak zit. Als er dan iets gebeurt, kunnen die mensen ook gestraft worden. Die controle verdwijnt nu.



"Eigenlijk creëert Roeselare op deze manier achterpoortjes en dat is nooit een goed idee. Antwerp heeft een negatief imago door supportersrellen maar dat ligt niet aan de mensen van de fanclubs. Dat zijn gewone supporters met liefde voor hun club", zegt Vinck.