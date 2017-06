Nieuw luxetoilet voor festivals

Rock Werchter

Het nieuwe toilet werd volledig ontworpen en op maat gemaakt door de firma uit Dessel. Het heeft een reservoir van 700 liter of kan rechtstreeks op de riolering worden aangesloten.



"We plaatsen al langer vacuümtoiletten. Die zittoiletten zijn ook al wat luxueuzer zijn en verbruiken minder water, vooral voor de dames. Het werd dus tijd voor een mannelijke variant. Die twee gaan ook mooi samen staan op zo'n festivalweide. Het oog wil ook wat."



De Urin8 zal de komende weken al gebruikt kunnen worden tijdens het festival Paradise City in het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel. Daarna volgen onder meer Rock Werchter en Tomorrowland. In de toekomst zullen de luxetoiletten ook beschikbaar zijn voor privéfeesten. (BHR)