"Geen Van Echelpoel aan de toog, wel Vanneste"

Op Graspop kennen ze hem al jaren, maar toch wordt Tijs Vanneste (38) dit jaar veel vaker om selfies gevraagd. De voorjaarshit van alter ego Jef Van Echelpoel, 'Ziet Em Duun', heeft van hem duidelijk een BV gemaakt, al blijft de Desselaar er zelf rustig bij. "Dit weekend is Van Echelpoel er niet, maar staat Tijs Vanneste aan de toog met z'n maten", lacht hij. DIRK VAN GORP

Voor Tijs is het metalfestival letterlijk in zijn achtertuin, want de Kempenaar komt en gaat te voet naar huis. Hij is trouwens helemaal geen onbekende op het festival, de dertiger is hier al 25 jaar kind aan huis.





Oceans of Sadness Bovendien maakte Vanneste niet altijd mainstream zomerhits, maar hij was 15 jaar lang de frontman van metalband Oceans of Sadness. Voor wie de groep niet kent, check YouTube. Oceans of Sadness speelde verscheidene keren op de Graspop Metal Meeting, ze trokken rond in Europa en net voor het einde van de band speelden ze ook een aantal keren in Amerika.



"We hebben vijf platen gemaakt en we dachten zelfs aan een zesde, maar op een zeker moment was de uitdaging er wat af en zijn we gestopt", vertelt Tijs. "Dat moet zo'n zes jaar geleden zijn. We hebben twee jaar geleden nog wel een reünieconcert gespeeld hier op Graspop. Het waren mooie jaren."





Bekende Vlaming Al van in die tijd kennen de vaste Graspoppers Tijs en zijn kameraden. De mannen hangen altijd vooraan links aan de toog en ook nu hij als Van Echelpoel zo'n hit scoorde, probeert Tijs zijn vast stramien op te pikken. Al spreken ze hem massaal aan voor selfies.



"Ik heb die selfies nooit echt begrepen, maar ik snap wel dat het erbij hoort", knikt Tijs. "Met mijn maten heb ik wel een codewoord afgesproken voor wanneer het té erg wordt. Dan geef ik hen een vuistje met de woorden 'Respect' en dan komen ze me redden van de selfies. (lacht)"



Hoewel hij tegenwoordig een bekende Vlaming is, Tijs blijft vooral zichzelf. Zijn weekend staat in het teken van muziek, amuseren en maten. Daarom spreekt hij net als andere jaren ook op z'n vaste plek af en drinkt hij net als andere jaren een 'goei pint'. "Dit is voor mij elk jaar een weekend waarop ik me eens goed uitleef en dat zal zo blijven", lacht hij.



"Het weerzien met mijn kameraden, dat is wat telt." Hier en daar werd ik door bepaalde media wel gevraagd om zotte filmpjes te maken, maar ik wil me hier vooral amuseren en niet aan werken denken."