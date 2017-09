Koster Jozef (80) betrapt vandaal

De koster bij de deur. - Lieven Samyn

Jozef Vandaele kwam naar dagelijkse gewoonte rond 16 uur aan bij de kerk in het centrum van Wakken. "Ik zorg er dan altijd voor dat de kerk gesloten wordt", vertelt hij. "Plots hoorde ik gebonk en zag ik iemand bij het altaar. Met hamer en beitel was hij aan het werk aan een deur van de winterkapel. 'Wat doe je daar?', riep ik. De man schrok en kwam mijn richting uitgelopen, met hamer en beitel in de handen. Hij nam de andere uitgang en vluchtte naar buiten. Gelukkig viel hij mij niet aan. Het is de eerste keer in 22 jaar dat ik zoiets meemaakte. Ik sliep er niet goed van."



In de kerk stelde Jozef vast dat een kalken Christusbeeld van een twee meter hoge sokkel was gegooid. Het hoofd van de Christusfiguur en enkele kerkstoelen raakten beschadigd. Ook een kandelaar moest eraan geloven.