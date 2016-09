Politierechter D'Hondt: "Eigen horecazaak? Oefen eerst maar in keuken gevang"

De 29-jarige S.G. uit Dendermonde is veroordeeld tot een jaar cel waarvan tien maanden met uitstel, 9.000 euro boete en vijf jaar rijverbod. Hoewel hij al een rijverbod had, werd hij toch nog vier keer betrapt achter het stuur. De laatste keer reed hij zonder rijbewijs én onder invloed van alcohol aan 100 kilometer per uur in het centrum van Dendermonde. Politierechter Peter D'Hondt was dan ook niet mals voor de twintiger die al 14 veroordelingen op zijn strafblad heeft. "Wat wil jij met je leven doen?", vroeg D'Hondt. "Ik wil een eigen horecazaak beginnen", sprak de man. "Oefen dan eerst nog maar wat in de keuken van de gevangenis van Dendermonde." Naast zijn straf moet hij ook opnieuw slagen voor alle proeven om zijn rijbewijs terug te krijgen. "Probeer eerst je huidig leven onder controle te krijgen vooraleer je naar de toekomst wil kijken", besloot politierechter Peter D'Hondt.



(KBD)