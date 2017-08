Nieuwe fietsstrook is primeur in België

Met een nieuw soort fietssuggestiestrook in de Rosstraat in Baasrode is Dendermonde toe aan een primeur voor België. Voor de allereerste keer is een reflecterende markering in duurzamer materiaal aangebracht. De stad werkt zo mee aan een innovatief proefproject van de firma Signco. Bij positieve evaluatie komen er ook elders dezelfde opvallende fietssuggestiestroken. NELE DOOMS

Werklui brengen de innovatieve fietssuggestiestrook aan in de Rosstraat. - Copyright : Geert De Rycke De Rosstraat in Baasrode beschikt sinds gisteren, in het deel tussen de Mandekensstraat en de fietssnelweg aan de spoorweg, over een reflecterende fietssuggestiestrook in appelblauwzeegroen. Die moet niet alleen overdag, maar ook in het donker altijd goed zichtbaar zijn voor automobilisten. Het product is een primeur in ons land en werd op vraag van het bedrijf Signco ontwikkeld in een laboratorium in Duitsland.



Dat Dendermonde de primeur krijgt is geen toeval. De stad werkte eerder al samen met de firma Signco, onder andere voor verkeerstellingen in Sint-Gillis. Het bedrijf is al een tijdje bezig aan de ontwikkeling van een nieuw soort suggestiestrook en wil bekijken of die voldoet aan alle vereisten op het terrein zelf. Het vond in Dendermonde een geschikte partner om dit uit te proberen.



"Het is in Vlaanderen lang niet evident om stadsbesturen bereid te vinden mee te innoveren", zegt Stijn Goossens van Signco. "In Nederland zijn ze daar soepeler in, maar in Vlaanderen zijn ze meer behoudsgezind. Dendermonde is op dat vlak een uitzondering op de regel en staat open voor nieuwe ontwikkelingen op het vlak van fietsinfrastructuur. De stad was dan ook meteen bereid om ons proefproject op haar grondgebied uit te zetten."





Duurzamer materiaal Resultaat: een opvallende fietssuggestiestrook in de Rosstraat. "Door de felle kleur kan niemand ernaast kijken", vertelt Wim De Potter van producent RPM Belgium Vandex. "Wetenschappelijke studies wezen uit dat appelblauwzeegroen in alle mogelijke omstandigheden altijd het beste in het oog springt. Vandaar deze kleurkeuze. Er zijn ook reflecterende parels aangebracht in de koudplastische markering. Met de huidige suggestiestroken in rood of okergeel is het probleem dat de kleur vaak snel afslijt, zodat het niet meer opvalt. En zeker in de herfst is het contrast met kleuren uit de omgeving, zeker in de buurt van bomen met vallende bladeren, niet zo groot. Voor de nieuwe fietssuggestiestrook gebruiken we bovendien een materiaal dat veel duurzamer is en niet afschilfert als er vaak over gereden worden."