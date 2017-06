Netjes betaald, toch 18 euro boete

In Dendermonde is parkeren via sms of een app op de gsm mogelijk via Parkmobile. Maar dat blijkt niet van een leien dakje te lopen. Dendermondenaar en IT-specialist Nico Cool ondervond dat aan den lijve. "Ik parkeerde in de stad en verzond het nodige sms-bericht met onder andere mijn nummeprlaat naar het correcte nummer", vertelt hij. "Toen ik later terug aan de wagen kwam, bleek tot mijn verbazing dat er toch een boete tussen mijn ruitenwisser stak. Ik had nochtans bij het versturen van mijn sms geen foutboodschap gekregen of een bericht dat de registratie niet goed was verlopen. Het parkeren werd zelfs in rekening gebracht op mijn gsm-factuur. Mijn sms was dus wel degelijk goed verzonden."



Cool vocht de boete dan ook aan bij het parkeerbedrijf, maar zonder resultaat. "Daarop nam ik nogmaals de proef op de som en liet die keer zelfs een parkeerwachter de nodige verrichtingen met mijn gsm doen om de betaalactie voor mijn parkeren te starten", klinkt het. "Ook die stelde vast dat alles correct verliep. Maar toen hij zijn toestel nakeek, bleek op mijn nummerplaat geen registratie. Het hoeft dan ook geen twijfel dat ook veel andere mensen vaak een boete van liefst 18 euro krijgen, ook al hebben ze de nodige sms verstuurd. Het hele systeem biedt duidelijk geen garantie op een correcte registratie van de sms die het betalend parkeren in gang zet."



Dat komt allemaal heel ongelegen omdat het gsm-parkeren, via sms of app, net extra wordt gepromoot als 'gemakkelijker' en 'zeker dat je niet te veel betaalt omdat je niet vooraf moet inschatten hoe lang je zal wegblijven'. "Maar een systeem dat zo gepromoot wordt, zou dan wel foutloos mogen werken", zegt Cool. "Er zijn dan ook nog eens extra kosten aan, want de sms'jes die je stuurt om de parkeeractie te starten en de daarop volgende berichten zijn betalend. Om nog maar te zwijgen van het kwartier gratis parkeren dat je kwijt bent als je het met de gsm doet."