"Pizza op oudejaar? Nee, we maken orders desnoods à la minute"

Vijftig bestelbons verliezen in de drukste periode van het jaar. Voor elke beenhouwer een ware nachtmerrie, maar voor keurslager Batselier uit Sint-Gillis-Dendermonde de bittere realiteit. Via Facebook en flyers hoopt de slager alsnog de klanten te verwittigen. "Geen enkele klant gaat zaterdag met lege handen naar huis, desnoods maken we de bestellingen à la minute klaar." NELE DOOMS

Aan de zaak zelf heeft de slager een bord gezet met vraag aan klanten om contact op te nemen als ze bestelling voor oudejaar hebben geplaatst en een bonnummer tussen 700 en 750 hebben. - Koen Baten Keurslager Batselier heeft een onberispelijke reputatie. De familiezaak bestaan dan ook al meer dan dertig jaar en werd opgericht door overgrootvader Batselier. De beenhouwerij staat bekend om haar ambachtelijk werk en viel al meermaals in de prijzen met streekproducten. "Nog een geluk dat we op zo'n goed imago kunnen bogen", zegt slagersvrouw Godelieve Roels. "Dit is geen reclamestunt. We zijn hier écht het hart van in. Zeker voor een zaak die haar klanten altijd op allereerste plaats zet. Dit heeft ons al enkele slapeloze nachten opgeleverd."



Vijftig bestelbonnen kwijtspelen tijdens de eindejaar is dan ook de ergst denkbare nachtmerrie voor een zelfstandige. "We noteren de bestellingen van klanten al jaren op bons in een boekje", zegt winkelbediende Conny Roeland. "Het boekje met de bestellingen met de nummers tussen 700 en 750 is verdwenen. Waarschijnlijk werd het ergens verkeerd neergelegd en is het bij het opruimen in een container beland. We ontdekten 's ochtends rond 10 uur dat het weg was, maar dan was de container al enkele uren weggehaald."





Nummers 700 tot 750 Het personeel heeft intussen de slagerij al een paar keer binnenstebuiten gekeerd in de hoop het bestelboekje alsnog terug te vinden, maar zonder resultaat. "Een ramp", zegt Godelieve. "Dit hebben we in al die dertig jaar nog nooit meegemaakt. Dat ons dit nu net moet overkomen in de drukste periode van het jaar, wanneer ettelijke tientallen bestellingen binnenlopen. Het is een spijtige menselijke fout."



Keurslager Batselier probeert nu de getroffen klanten te verwittigen, al is dat niet makkelijk met bestelbons die zoek zijn waardoor ook de namen van klanten niet te achterhalen zijn. Via Facebook en met flyers in andere handelszaken roept de slager iedereen met een bestelling met een nummer tussen 700 en 750 op zich te melden en de bestelling opnieuw door te geven. "Gelukkig reageren de klanten heel begripvol", zegt Roeland.