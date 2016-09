"Nu durven kinderen weer buiten spelen"

De politie van Dendermonde heeft een zestienjarige jongen van allochtone afkomst opgepakt in een huis in de Killestraat in Moerzeke. Hij vormt een belangrijke schakel in een jeugdbende die al maanden verschillende buurten in Dendermonde terroriseert en vandaliseert. Volgens een betrouwbare bron bij de politie zijn de problemen hiermee van de baan.

Moeilijk slapen

"De schrik zat er bij de bewoners goed in en er werden zelf meerdere lichten aangelaten buiten en de kinderen sliepen boven in plaats van beneden in de woning. De bewoners hadden ook te veel schrik om de jongeren weg te jagen. De politie werd meermaals verwittigd maar toen zij ter plaatse kwamen wisten ze telkens te ontsnappen via verschillende uitwegen. "Gelukkig bleef het bij vandalisme en zijn er nooit slachtoffers gevallen of ergere misdrijven gepleegd," aldus Tim.



Na een zoektocht van maanden kon de politie een van de jongemannen dinsdag lokaliseren. De 16-jarige jongeman werd na enkele uren gearresteerd in een huis n de Killestraat in Moerzeke. Waarom de jongeman daar verbleef en of er nog iemand bij hem verbleef is niet duidelijk. De jongerenbende richtte vermoedelijk ook de ravage aan in het appartement in de Sint-Jorisgilde begin maart dit jaar. Er werd toen een zelfgemaakte bom onder de deur gestoken die volledig vernield werd en voor een gigantisch luide knal veroorzaakte die tot 300 meter verder te horen was. Getuigen zagen op dat moment drie jongeren van vreemde origine weglopen. Volgens de buurtbewoners van De Dammenlaan raakten ook twee agenten een tijdje werkonbekwaam verklaard toen de bende hen aanviel. Ze zetten het toen op een lopen en wisten te ontsnappen.