"Moeten daar onze fiere reuzen over lopen?"

De asfalteringswerken op de Oude Vest zorgen voor een storm van protest in de stad. In plaats van een nieuwe asfaltlaag werden in het winkelhart alleen de scheuren overgoten met gietasfalt. Het resultaat is een wirwar van belijningen. Volgens schepen Leen Dierick gaat het om een "bewuste, budgettaire keuze".

De meningen op onder andere sociale media liegen er niet om en zijn bikkelhard. Op de facebook-pagina "Ge zé van Dèrremonde as ge..." regent het reacties. "'t Vestje is al klaar voor carnaval 2018", staat er te lezen. "Hoe belachelijk kan je het maken. Aantrekkelijker kan je het winkelhart zo zeker niet noemen." Ook anderen hebben vragen bij de investering. "Langs de ene kant gooien ze met geld voor nutteloze projecten en anderzijds kan er nog geen hele asfaltlaag af", klinkt het. "Als je de Oude Vest te voet afwandelt, wordt het alleen maar erger. Wie let er nu nog op die nieuwe zitbanken die er geplaatst zijn met taferelen als dit?", klinkt het ook nog. En: "Wat voor een kakofonie is dat nu weer? Zoiets zou klanten naar Dendermonde moeten lokken. Ik ben beschaamd om in 't stad te wonen", of "De putten zijn dan wel gevuld, maar van een meerwaarde kan je niet spreken." Met de nakende Katuit in gedachten, denken de Dendermondenaren ook aan de gildenreuzen. "Ik hou mijn hart vast als de reuzen daar donderdagavond door moeten", klinkt het. "Dit wegdek is ook hen onwaardig."

Budgettaire keuze

Als het van de adviesraad Lokale Economie en van de dienst Middenstand had afgehangen, zou wel de asfalt van de volledige Oude Vest afgeschraapt en helemaal geherasfalteerd zijn. Dat adviseerden beiden zo aan het schepencollege, dat blijkt uit de notulen. De dienst Middenstand oordeelde dat een volledige herasfaltering een gunstig effect zou hebben op het uitzicht van de Oude Vest en een aantrekkelijker kernwinkelhart. Maar het schepencollege besliste toch om alleen de scheuren met gietasfalt te laten herstellen.



"Dit is een bewuste, budgettaire keuze", verdedigt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) de beslissing. "We weten dat we met dit project geen schoonheidswedstrijd winnen, maar het prijsverschil tussen een ganse nieuwe laag asfalt of enkel scheuren herstellen met gietasfalt is gigantisch. Het eerste zou ons liefst 145.000 euro kosten, nu betalen we amper 4.500 euro. De centen die we zo overhouden investeren we veel liever in dingen die voor extra beleving zorgen in ons winkelhart, zoals wifi, mooie zitbanken en meer groen. Dat is voor mensen die komen shoppen veel leuker dan asfalt."