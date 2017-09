"Braakneigingen door stank van rotte eieren"

"Als de stank van rotte eieren". Zo omschrijven buurtbewoners de geurhinder van papier- en kartonproducent VPK in Oudegem, waar ze momenteel mee kampen. De omwonenden zijn het zo beu dat ze klacht ingediend hebben bij de Milieu-inspectie. NELE DOOMS

Geluidsoverlast en geurhinder. Jarenlang waren het voor de omwonenden van papier- en kartonproducent VPK in het hart van Oudegem pijnpunten. Geurhinder bleek vooral afkomstig te zijn uit het spoelwater, dat massaal gebruikt wordt bij het proces om van oud papier nieuw te maken. Om die geurhinder te reduceren, besloot het bedrijf in 2014 om te experimenteren met biocides, een product dat in de watercircuits wordt toegevoegd om geuren te neutraliseren.





Geurkaarsen "Dat is de voorbije jaren een verbetering gebleken", zegt buurtbewoner Eddy Van Den Broeck. "Maar omdat werken met die biocides zo'n duur procédé is, had VPK aangekondigd dat het op zoek zou gaan naar alternatieven om geurhinder te bestrijden. Blijkbaar verloopt dit toch niet zoals het hoort. De stank is hier de jongste tijd weer niet te harden."



"De voorbije dagen kregen we zelfs braakneigingen", getuigt Libert Vansinghel. "Een stank als van rotte eieren is het. Alle buren houden hier angstvallig ramen en deuren gesloten om te voorkomen dat de geur in huis komt, maar zelfs dat lukt niet. Velen behelpen zich nu met geurkaarsen en wierrookstokjes om de stank uit hun huis te verdrijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn."



De buren speelden hun klachten rond geurhinder door aan het bedrijf, via telefoon en via mail, maar kregen geen reactie. "Recent kregen we wel een mail dat er deze week werken zouden uitgevoerd worden aan de waterzuivering en dit voor geurhinder kan zorgen", zegt Stijn Goossens. "Maar de stank is nu al niet te harden, we houden ons hart dus al vast voor wat nog komt."