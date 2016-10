Koppel krijgt rake klappen na vechtpartij met aanrander

Een gebroken neus, een zware hersenschudding en een blauw oog: dat is wat Rudy Meert (52) uit Denderleeuw opliep toen hij wou tussenkomen in een gevecht tussen zijn vriendin en een dertiger van Afrikaanse afkomst. Afgelopen zaterdag liep het rond 15 uur mis toen Isabel De Backer (42) samen met haar tienjarige dochter Inaya te voet van de Guido Gezellestraat naar de achterkant van het station wandelde. "Een traject van amper 500 meter", klinkt het. Toen Isabelle en Inaya ter hoogte van de voorkant van het station wandelden, werden ze aangesproken door een man die duidelijk onder invloed was. "Hij noemde ons hoertjes en begon aan mijn dochter te snuffelen. Daarna zei hij dat hij eerst haar en dan mij zou 'nemen'."