Een verschrikkelijke woningbrand in Denderleeuw heeft afgelopen zaterdag het leven gekost aan de 36-jarige Andy D'haeseleer uit Denderleeuw. De vader van het slachtoffer probeerde zijn zoon nog te redden, maar werd tegengehouden door de immense hitte. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al door het dak van de woning. Het huis brandde volledig uit en is onbewoonbaar. TIM VAN DAMME, TOM VIERENDEELS

Via een weiland aan de achterkant van het huis kon de brandweer het vuur bestrijden. - Mozkito De brand ontstond rond 8 uur 's morgens in de ouderlijke woning van het slachtoffer. Het vuur woedde heel hevig waardoor de Rodestraat volledig in rook werd gehuld. Amper drie uur eerder werd Andy D'haeseleer thuisgebracht door enkele vrienden.



"We waren de hele nacht op stap om de verjaardag van een vriend te vieren. Samen met Bjorn De Strooper en mijn broer Peter vormen we biljartploeg Strokapelleken. Rond vijf uur zette ik hem thuis af. Hij was goedgemutst en had een fantastische avond achter de rug. Hij danste door de nacht, maar een paar uur later sloeg het noodlot toe", zegt Marnix Sonck (47) uitbater van café Sportief en beste vriend van Andy.



"Het is alsof ik een broer heb verloren. Andy was een doodbrave jongen en was graag gezien. Hij doorstond een enorm moeilijke periode, maar had steeds een positieve kijk op de toekomst. Over enkele weken zou hij 37 jaar geworden zijn".





Andy D'haeseleer. - Mozkito Weiland Het duurde enige tijd vooraleer de brandweer het vuur onder controle kreeg. De lange en zeer smalle toegangsweg naar het sterk verouderde huis maakten het de pompiers onmogelijk om de ladderwagen te gebruiken. Via een weiland aan de achterzijde van het huis konden de spuitgasten dan toch de brand bestrijden. Na een intense zoekactie troffen zij het stoffelijk overschot van de 36-jarige man naast zijn bed aan. Vermoedelijk werd de brand veroorzaakt door een sigaret, maar dat wordt voorlopig niet bevestigd.



Een branddeskundige en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie kwamen ter plaatse om de oorzaak van het inferno te onderzoeken. Na tussenkomst van een wetsdokter werd het lichaam vrijgegeven. Van kwaad opzet is geen sprake. "De precieze oorzaak is nog niet bekend, maar wordt onderzocht", luidt het.



Marnix organiseerde een bijeenkomst op de plaats van de ramp. Een dertigtal vrienden en kennissen uit café Sportief legden bloemen neer aan het steegje dat uitgeeft op de woning.