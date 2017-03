Zevergem Sportief weigert match uit te stellen na overlijden speler tegenstrever

Begin vorige week nam trainer Joachim D'Hondt van Nokere Kruishoutem een eerste keer contact met VC Zevergem Sportief met de vraag om de wedstrijd van gisteren uit te stellen naar een latere datum. "Omdat we geen antwoord kregen, belde ik vrijdagnamiddag nog even op", zegt D'Hondt. "Toen kreeg ik te horen dat uitstellen geen optie was. We voelden ons koud gepakt. Zoiets heb ik nooit eerder meegemaakt. Het getuigt van bijzonder weinig respect voor Bram en het geeft het woord 'sportief' in de verenigingsnaam een bijzonder wrange nasmaak." Willy Bonne, voorzitter van VC Zevergem Sportief, reageert op de hele zaak.

Geen verlichting

"Wij leven mee met het menselijk leed waarmee Nokere Kruishoutem geconfronteerd wordt, maar voor ons is het helaas niet mogelijk om de wedstrijd te verplaatsen. Onder meer het feit dat wij geen veldverlichting hebben, is een belangrijke reden waarom we niet op de vraag kunnen ingaan. Onze beslissing heeft niks te maken met het feit dat wij drie punten krijgen zonder te spelen, nu onze tegenspelers niet zijn komen opdagen. We weten heel goed hoe ze zich bij Nokere Kruishoutem voelen. Zeven jaar geleden verloren ook wij twee spelers nadat die in de Gentse haven met hun auto in het water terechtkwamen. Toch hebben we toen de wedstrijden afgewerkt zoals gepland. Experten raden aan de draad zo snel mogelijk weer op te nemen na zo'n ingrijpende gebeurtenis in de groep". (FHN/VHS)