Tot 650 keer glas geweigerd in twee maanden

Vergeten dekseltje

"De regels zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar", zegt milieuschepen Bruno Dhaenens. "We zijn absoluut vragende partij dat de ophaler ze dan ook toepast, maar we vragen ook enige redelijkheid en soepelheid. Dat ene vergeten dekseltje op een bokaal mag geen reden zijn om een volledige emmer te weigeren. Laat staan dat er eigen regels uitgevonden worden. Zo mag een emmer maximaal 15 kilogram wegen, dus geen 10 of 20 kilo. Van de 19 gemeenten die bij IVM aangesloten zijn, is Deinze de enige waarbij het glas thuis opgehaald wordt. Dat is een dienstverlening naar onze burgers toe. Dat kost ons jaarlijks 50.000 euro. Als er honderden emmers blijven staan, is dat geen goede dienstverlening meer."



De schepen roept inwoners ook op de regels na te leven. "De veiligheid van de werknemers van de ophaalfirma gaat boven alles. Flagrante overtredingen zoals gebroken glas in een kartonnen doos, kunnen niet. We vragen de ophaler om systematisch een rode sticker aan te brengen, als er glas geweigerd wordt. Zo weet de burger ook waar het fout gelopen is en kan hij er rekening mee houden."



"Onze ophalers kleven die stickers zeker niet voor hun plezier op de glasbak', zegt Kristof Van De Gejuchte, site manager van Van Gansewinkel in Evergem. "Wij worden meer gecontroleerd door Fost Plus en proberen zo goed mogelijk de regels te volgen", vertelt hij. "Maar het is zeker niet de bedoeling dat onze ophalers willekeurig glas weigeren. De lijn is soms moeilijk te trekken. De voornaamste reden waarom we glas weigeren, is omdat bewoners gebroken glas aanbieden. We moeten aan de veiligheid van onze ophalers denken. Deze containers of emmers worden dan ook geweigerd. Maar als er op twintig bokalen een dekseltje blijft zitten, dan moeten onze mensen het meenemen. Het is niet de bedoeling dat we willekeurig werken. Morgen (vandaag, red.) zitten we met onze chauffeurs samen om de situatie te bespreken."



Meer info over de glasophaling via www.ivmmilieubeheer.be of op de milieudienst van de stad via 09/381.95.00.