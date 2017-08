Man (75) belandt onder kraan van drie ton

Een 75-jarige man uit Machelen vecht voor zijn leven na een zwaar arbeidsongeval in de Europalaan in Petegem-aan-de Leie. Gabriel Poelvoorde werd zaterdagmorgen verpletterd door een bobcatkraan van zo'n 3.000 kilogram toen hij in het werktuig wilde stappen. Momenteel is hij stabiel. "Maar het blijft afwachten hoe zijn toestand evolueert", aldus zoon Youri.

"Pa moest bij een klant een sleuf graven, wat normaal geen zwaar werkje is", zegt Youri. "Maar de doorgang om de oprit van de klant op te rijden, was te smal, waardoor hij de vrachtwagen en container op straat moest parkeren." Het bobcatkraantje plaatste hij op de berm langs de weg, maar stond niet helemaal stabiel. Rond 8.45 uur ging het daar dan ook helemaal mis. "Hij wilde in de kraan kruipen en pakte de rand van de cabine vast, waardoor deze kantelde en op hem terechtkwam. Ironisch dat de cabine, die altijd zijn nut heeft bewezen voor de veiligheid, nu zo'n rol heeft gespeeld."

De klant bij wie hij moest werken belde in alle paniek de hulpdiensten op. Ze kregen hem van onder de kraan, maar hij was meteen het bewustzijn verloren. "Zijn hart klopte niet meer", zegt brandweerluitenant Marc Naessens. "Onze mensen en de mensen van de MUG van Tielt hebben hem een half uur moeten reanimeren. Gelukkig kregen we op het einde nog wat pols." Youri zag met zijn eigen ogen hoe het medisch personeel er alles aan deed om zijn vader erdoor te trekken. Het slachtoffer werd in zeer kritieke toestand naar het Sint-Vincentiusziekenhuis van Deinze overgebracht.

Kunstmatige coma

"Hij is er erg aan toe", bevestigt Youri. "Maar gelukkig is hij stabiel. De dokters houden hem wel in een kunstmatige coma omdat hij anders te veel zou afzien. Het blijft natuurlijk afwachten hoe zijn toestand evolueert." Gabriel Poelvoorde liet zijn bedrijf, gespecialiseerd in grondwerken, over aan zijn zoon. Maar ondanks zijn leeftijd sprong hij gisteren toch nog bij. "Werken met de kraan ontspant hem. Hij vindt dat gewoon erg leuk. Het is dan ook zijn leven", aldus Youri.



De politie sloot de Europalaan af aan het kruispunt van de Machelenbinnenweg. Omdat zijn toestand kritiek was, stuurde het parket een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het arbeidsongeval te onderzoeken. "Het is gewoon een erg stom ongeval. Ongelofelijk dat hij zoiets meemaakt", besluit de klant voor wie Gabriël de sleuf kwam graven.