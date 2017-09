Geen nieuwe bordelen (ook niet via achterpoort)

In de Gentse rosse buurt zijn er meer en meer problemen met Oost-Europese bendes die actief zijn in mensenhandel, drugs en prostitutie en we willen niet dat dit fenomeen overwaait naar ons dorp Burgemeester Lannoo

Het zijn harde tijden voor de bordelen op de Kortrijksesteenweg tussen Gent en Deinze, beter bekend als de 'Chaussée d'Amour'. De voorbije jaren is het aantal bars gekrompen tot een twintigtal. Daarvan bevindt zich ongeveer de helft op het grondgebied van Sint-Martens-Latem en deelgemeente Deurle. Nu komt het gemeentebestuur op de proppen met een plan waardoor de bestaande prostitutie uitdooft en nieuwe vestigingen onmogelijk zijn.



"Tot nu toe heerste een gedoogbeleid ten opzichte van prostitutie in onze gemeente", zegt burgemeester Agnes Lannoo (Welzijn). "De bordelen zijn er al zo lang en iedereen is het gewoon geworden, maar we willen meer vat krijgen op deze panden. Daarom voeren we voor het eerst een actief beleid in. Niet omdat er nu meer overlast is dan vroeger, maar omdat we problemen willen vermijden. In de Gentse rosse buurt zijn er de laatste jaren meer en meer problemen met Oost-Europese bendes die actief zijn in mensenhandel, drugs en prostitutie en we willen niet dat dit fenomeen overwaait naar ons dorp. Daarom gaan we de prostitutie in onze gemeente ferm beperken."



De gemeenteraad keurde afgelopen maandag unaniem een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening goed waardoor het onmogelijk wordt nog een nieuwe vestiging te openen. Ook niet via een achterpoortje. "Nu kan je bijvoorbeeld een leegstaande garage of een horecapand omtoveren tot een bordeel omdat de functie 'prostitutie' valt onder de categorie kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen. Om nieuwe prostitutiepanden te weren, voeren we een subcategorie 'prostitutie' in", zegt burgemeester Lannoo. En daarvoor kan geen pand ingericht worden. "Daarnaast is het verboden om in een pand ruimtes die nog niet in functie staan van de prostitutie, in te richten als vitrine of werkkamer."