Dood, ontbindend rund ligt gewoon langs weg

Thierry schrok zich zondagavond een bult toen hij samen met zijn vriendin een wandeling maakte langs het Parkbos. "We zagen een zwaar opgeblazen, dood rund liggen", vertelt hij. "Het zag er erg akelig uit. Ik heb meteen de politie gebeld en GAIA verwittigd, want volgens mij is dat dier gestorven door uitdroging." Het rund is een van de drie dieren die daar bewust verblijven om te grazen. Ze doen daar eigenlijk aan natuurbeheer 'in opdracht van' Natuur en Bos. "Het is al het derde dier dat daar sterft op slechts anderhalf jaar tijd."

"Geen verwaarlozing"

Dat ontkent het Agentschap voor Natuur en Bos. "In heel Oost-Vlaanderen was het vier jaar geleden dat een van de grazende dieren er gestorven is", zegt Griet Buysse. "Verwaarloosd worden die dieren allerminst. Integendeel zelfs. Om de twee dagen krijgen ze een bidon met 200 liter water. In juni, toen het zo droog was, kregen ze nog meer. En ze hebben standaard enkele poelen water. Ze hebben een grote weide om te grazen, ze kunnen zich in het bos beschutten. Tweemaal per jaar wordt ook nog eens hun bloed gecontroleerd. We kunnen echter de doodsoorzaak niet meer achterhalen, want het dier was al in een te verre staat van ontbinding. Maar een dier kan heel snel achteruitgaan als het plots ziek wordt. Dat is niet ongebruikelijk in de natuur." (JEW/GRG)