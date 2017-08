Deinze en Nevele zeggen 'ja'

Het antwoord was dan wel 'ja', dit betekent niet dat alle gemeenteraadsleden van Deinze en Nevele dolenthousiast zijn over de fusie. "We nemen hier een beslissing zonder cijfers", was de vaakst gehoorde opmerking in Nevele. Niet helemaal juist, want een cijfer - de 20 miljoen 'bonus' die de fusiegemeente krijgt - gaf bij heel wat politici de doorslag.



"We werken in het ijle, en dat is bijzonder jammer", vond John Caron (Nieuw Nevele) niettemin. "Je hoort op straat vaak 'wij (Nevele, red.) gaan de schulden van Deinze met deze fusie afbetalen'. Dat is perceptie, maar het strookt voor een stuk met de realiteit. Ter compensatie van die schuldvermindering moeten de Nevelaars maximaal profiteren van een lagere onroerende voorheffing. En alle inwoners van de fusiegemeente moeten hun personenbelastingen zien dalen."



De hoge schulden van de fusiepartner waren voor N-VA'er Dimitri Beyens, lid van de meerderheid, reden om als enige Nevelse politicus tegen de fusie te stemmen. "Dit is een tikkende tijdbom. Deinze heeft 83 miljoen euro schulden, dat is meer dan Gent. Deze fusie heeft nog niks bewezen. Zeker niet dat de burger er beter van wordt. Enkel het belang van de burgemeesters is duidelijk. Jan Vermeulen blijft burgemeester, Johan Cornelis zal eerste schepen worden. Bij de nationale verkiezingen gaat Vermeulen naar het parlement, en mag Cornelis hem opvolgen: zo zal het gaan."



In Deinze waren 'openheid en transparantie' het codewoord bij de meerderheid. Diezelfde openheid en transparatie deed bij de oppositie heel wat wenkbrauwen fronsen. Voor oppositiepartij GroenRood genoeg reden om tegen te stemmen.



"We zijn niet tegen de fusie met Nevele", verduidelijkt Annick Verstraete. "Maar de manier waarop dit verhaal verteld wordt, getuigt van weinig respect voor de democratie. De fracties krijgen amper inzage in het dossier en er is geen enkele inspraak van de burger. Dit neigt naar pure achterkamerpolitiek. Dit huwelijk lijkt mij eerder gebaseerd op een gouden handdruk tussen twee burgemeesters, waarbij de ene een grotere stad wil en de ander zijn plaats wil behouden." "De manier waarop deze fusie werd aangekondigd, is echt niet ok", zeggen Freija Dhondt (sp.a) en ook André Claeys (Wakker Deinze) "Ik hoop dat de inwoners nu meer betrokken en geïnformeerd worden".



"De oppositie zoekt problemen die er niet zijn", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Achterkamerpolitiek? Dat is beleidsvoorbereidend werk. De fusie is een goede zaak voor de inwoners van Deinze en Nevele."



Op dinsdag 19 december ligt de definitieve goedkeuring van de fusie voor aan beide gemeenteraden. Die dag wordt ook de nieuwe naam bekendgemaakt.