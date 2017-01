100 euro tol voor toegang naar eigen garage

Enkele bewoners van de Gaversesteenweg moeten 100 euro jaarlijkse tol betalen om aan hun eigen garage te geraken. De enige toegang naar de garageboxen loopt via de NMBS-parking en is sinds vorig jaar betalend. "Absurd dat wij plots moeten betalen, terwijl het vroeger gratis was", zegt kapster Stephanie Lanclus. "De grond is altijd eigendom van ons geweest", zegt NMBS-woordvoerder Geert Dierickx. ANTHONY STATIUS

Het betalend parkeren op de NMBS-parkings blijft voor ergernis zorgen. Los van de parkeertarieven voor treinreizigers zorgt de parking aan de Gaversesteenweg ook voor een aanzienlijke meerkost voor enkele buurtbewoners. Sinds de NMBS-parking op 3 oktober betalend werd, moeten de eigenaars van de acht garageboxen die uitkomen op de parking jaarlijks 100 euro ophoesten. "Wij wonen hier vijf jaar en hebben nog nooit moeten betalen om naar onze garage te rijden", zegt Stephanie Lanclus van kapsalon New Hair New Look. "We hebben de situatie aangekaart bij de stad en de NMBS, maar we werden telkens van het kastje naar de muur gestuurd. Enkele maanden voordat de parkeertarieven werden ingevoerd, stonden we voor een voldongen feit. In het contract staat dat dit bedrag ook kan verhoogd worden. Kan dit zomaar? Er is toch sprake van recht van doorgang?"





Barbara Pas (Vlaams Belang), volksvertegenwoordiger in De Kamer, kaartte de problematiek aan via een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit François Bellot. "Dit lijkt mij geen normale zaak vermits deze personen recht van toegang tot hun garage hebben. In zijn antwoord schermt de minister met de concessies die in 1990 werden gemaakt en waarbij geen garanties werden gegeven tot een gratis doorgang tot deze garages."



In de notariële basisakte van het gebouw werd geen erfdienstbaarheid voorzien. Met andere woorden: de garageboxen werden gebouwd met het risico dat de toegang op ieder moment betalend of zelfs afgesloten kon worden. "De grond is altijd eigendom geweest van de NMBS", bevestigt NMBS-woordvoerder Geert Dierickx. "De voorbije jaren hebben de bewoners gratis deze grond mogen gebruiken, maar in feite onterecht. De parking werd ook door bezoekers van de bewoners gebruikt, maar dit werd een probleem. Deinze kampt in de stationsbuurt met een tekort aan parkeerplaatsen en deze parking is nu vooral bestemd voor treinreizigers. Samen met de stad hebben we voor de bewoners dit verlaagde tarief van 100 euro per jaar vastgelegd."