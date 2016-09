"Zonder Andy was ik hier niet meer"

"Zonder Andy zat ik hier niet meer", zegt Mathieu Wynsberghe. De Astenaar knalde vorige week met zijn wagen tegen een kraan in de Dorpsstraat in Astene. Andy Coessens kon Mathieu uit zijn wagen redden alvorens de auto helemaal in lichterlaaie stond. Mathieu die nog altijd met zijn hand in het gips zit en vol schrammen staat bedankte zijn redder met bloemen. WOUTER SPILLEBEEN EN JURGEN EECKHOUT

Mathieu Wynsberghe was in de nacht van 29 op 30 augustus op weg naar huis na zijn shift bij restaurant MaReine. Maar rond 2 uur ging het mis in de Dorpsstraat. De Astenaar knalde tegen een bouwkraan die er stond om wegenwerken uit te voeren. De bestuurder kon op het laatste nippertje nog zijn stuur naar links draaien waardoor hij niet recht op de kraan reed, maar de klap bleef enorm. De 14 ton wegende kraan verschoof twee meter en de wagen tolde naar de overkant van de weg, waar hij in brand vloog.



Buurtbewoner Andy Coessens werd gewekt door de klap. "Ik zag rook uit de auto komen, sprong meteen in mijn kleren en liep naar beneden. Mijn vrouw belde intussen de hulpdiensten. Ik was bang in welke toestand ik de bestuurder zou aantreffen, maar hij bewoog gelukkig nog." Mathieu zat vast in zijn auto die steeds meer en meer vuur begon te vatten. "De gordel zat stevig rond mij en blijkbaar zat ook de deur klem", vertelt hij.





Hitte "Ik herinner mij hoe Andy de deur kon openwrikken en aan mij begon te trekken. Ik weet niet meer hoe ik het deed, maar met mijn linkerarm kon ik de gordel open klikken. Op die manier kon Andy mij uit de auto halen." Nog geen drie minuten later stond de wagen in lichterlaaie. "De banden sprongen kapot van de hitte."





Gebroken ringvinger Aan het ongeval hield Mathieu een gebarsten middelvinger, gebroken ringvinger en heel wat schrammen over. Een wonde aan zijn voorhoofd moest genaaid worden. "Morgen (vandaag, red.) moet ik nog eens langs het ziekenhuis passeren en dan zal ik weten of ik nog eens moet geopereerd worden of dat mijn hand gewoon in het gips moet blijven. Werken zit er nu niet, want ik kan geen druk zetten met mijn hand. Maar ik heb erg veel geluk gehad, dat besef ik maar al te goed. Ik ben Andy zo dankbaar. Zonder hem zat ik hier niet meer."