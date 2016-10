"Wie wil mij in bed steken?"

"Ik zoek dringend iemand die mij vanavond in bed kan leggen en hier ook kan blijven als er iets zou misgaan 's nachts. Zo niet ben ik genoodzaakt om twee of misschien drie dagen na elkaar in mijn rolstoel te slapen!" Jeroen Sleecks is ten einde raad. Het wordt steeds moeilijker om hulpverleners te vinden die hem 's nachts kunnen bijstaan. Kort gezegd luidt de vacature als volgt: je krijgt 44 euro bruto als je Jeroen 's avonds in zijn bed legt en dan ook blijft overnachten in de logeerkamer. "Deze week is het probleem opgelost, maar volgende week begint de zoektocht opnieuw. Op den duur ben ik enkel daar nog mee bezig", zegt Jeroen, die al twee jaar in een assistentieflat in de Mouterijdreef in Deinze woont.

Nek gebroken bij ongeluk

Jeroen is dan ook gehecht aan zijn zelfstandigheid. Tot drie jaar geleden was hij dat ook nog, maar op 10 september 2013 besliste het noodlot daar anders over. "Bij een auto-ongeluk in Drongen verloor mijn kameraad de controle over het stuur. Door aquaplaning begon zijn wagen te slippen. De auto belandde op zijn dak recht op een betonnen duiker. Mijn kameraad had geen schrammetje, ik brak mijn nek."



Sindsdien is hij verlamd vanaf zijn oksels. "Ik heb er mij intussen bij neergelegd. Mijn armen kan ik nog een beetje bewegen, maar in mijn vingers heb ik geen gevoel meer. Mijn hoofd en nek werken nog prima en mijn bovenlichaam kan ik nog wel wat bewegen, maar dat is het. Iedere ochtend komt een verpleegster mij uit bed halen. Zij wast en kleedt mij. Nadien komt Familiezorg eten maken en de was en strijk doen. Op weekdagen krijg ik iedere voormiddag bezoek van de kinesist en in de namiddag komt Familiezorg nogmaals langs. Tussen 16 en 22 uur ben ik alleen. Via mijn tablet kan ik de lichten, televisie, internet en deuren bedienen. Zonder die tablet heb ik niets."



Maar als de nacht valt, is er steeds vaker een hiaat in Jeroens routine. "Meestal vind ik wel iemand om mij in bed te steken en te blijven overnachten. Dat is ook nodig, want eenmaal in bed kan ik niets meer. Ik heb ooit een nacht alleen doorgebracht, maar ik lag niet goed en was zelf niet in staat om mij een centimeter te verschuiven. Dat nooit meer. Maar als ik niemand vind, dan slaap ik in mijn rolstoel. Maar als je dat twee dagen na elkaar doet, dan ben je een wrak. In twee jaar heb ik dat toch al zo'n dertig keer moeten doen", zegt Jeroen.