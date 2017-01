"Ik wilde terug naar de gevangenis"

Een 26-jarige man uit Koksijde heeft zondagnacht het raam van juwelier Eddy Pylyser (75) uit de Zeelaan in De Panne ingeslagen. Hij ging aan de haal met 5.000 euro aan juwelen, maar kon gevat worden dankzij een getuige en een bloedspoor dat hij achterliet. Zijn opmerkelijke uitleg? "Ik wilde graag terug naar de gevangenis." BART BOTERMAN

Het was 3 uur 's nachts toen de dief met een zware baksteen het raam van de juwelierszaak van Eddy Pylyser in de Zeelaan in De Panne insloeg met een grote baksteen. Eerst had hij al geprobeerd om het raam te breken met een bierflesje, maar dat was mislukt. De dief griste een vijfentwintigtal juwelen, samen goed voor 5.000 euro, mee. Tijdens de diefstal sneed hij zich echter, waardoor hij een bloedspoor achterliet. Een voorbijganger die alles had zien gebeuren, verwittigde de politie, en ging, samen met zijn hond, mee in de combi. De dader werd uiteindelijk in een naburig café aangetroffen.





Vierde inbraak "De politie kon mij 's nachts niet bereiken. Pas toen ik mijn kleinkinderen 's morgens naar school bracht, wist ik van de diefstal. Bij aankomst in mijn zaak zag ik dat de brandweer de vitrine al had dichtgetimmerd. Binnen lag er nog veel glas. Ik moest mijn sieraden ertussenuit zoeken", zegt slachtoffer Eddy Pylyser. Hij baat al 42 jaar de juwelierszaak uit en in die tijd werd hij al vier keer geconfronteerd met een inbraak. "Het mag toch eens ophouden."





Brandstichting Tijdens de arrestatie gedroeg de inbreker zich erg weerspannig. In de politiecel vernielde hij een camera. "De 26-jarige man, die uit Walllonië komt, maar intussen in Koksijde woont, verklaarde dat hij de feiten bewust pleegde om naar de gevangenis te kunnen gaan. Hij was immers al een tijdje aan het wachten op de uitvoering van een eerder opgelopen gevangenisstraf", meldt het parket van Veurne. In 2014 werd de man in Bergen tot twee jaar met uitstel veroordeeld voor brandstichting, maar het uitstel werd in 2015 al herroepen. Het klopt dus dat de man terug naar de gevangenis moest. In mei 2016 kreeg hij in Bergen ook nog twee jaar met uitstel voor diefstal met braak. De onderzoeksrechter besliste de man in voorhechtenis te houden.