Kliffen zijn mooi, maar gevaarlijk

Het stormtij heeft dan wel geen grote gevolgen gehad, het strand werd in verschillende kustgemeenten wel weggespoeld waardoor er kliffen ontstaan zijn tot 2 meter hoog. In Bredene werden daarom de strandtoegangen afgesloten, al hielden weinig wandelaars daar rekening mee, want naast gevaarlijke toestanden leverde het ook een mooi zicht op. In Oostende greep de stad niet in.

In Bredene maakt het gemeentebestuur zich grote zorgen over de kliffen op het strand die op sommige plaatsen tot 2 meter hoog zijn. De gemeente liet daarom de strandtoegangen afsluiten met hekkens, maar daar lieten de meeste wandelaars zich zaterdag niet door afschrikken. Er stond dan wel een stevige wind, maar toch kozen heel wat mensen ervoor om eens goed uit te waaien op het strand. De hoge kliffen bleken een extra bezienswaardigheid. "Ik vind het wel mooi om te zien. We zijn er eens van gesprongen om het te bekijken, het blijft iets fascinerend. Ik begrijp wel dat Bredene de toegang afsluit. Voor toeristen die de gevaren van het strand en de zee niet kennen, kan dat misschien goed zijn, maar als kustbewoners weten wij al waar we voor moeten opletten. We zijn het strand opgekomen aan de Oosteroever en daar iets trouwens niets afgesloten", vertellen Birgit Marlein en Filip Craey uit Zandvoorde. Ze genoten van een wandeling met hond Elly. "We zijn eerst naar het klein strand geweest, daar zie je ook de schade van de storm." Ook Rudy Dedeyn uit de Vuurtorenwijk kwam ook met de hond wandelen op het strand. "Ik vind het niet echt gevaarlijk. Ik kom hier regelmatig wandelen en ook vandaag is het gewoon leuk uitwaaien." Toch wil burgemeester Steve Vandenberghe dat er zo snel mogelijk actie ondernomen wordt. "We nemen maandag (vandaag, red.) onmiddellijk contact op met de diensten van de Vlaamse overheid. We hebben preventief al de strandtoegangen gesloten. Ik zie ook dat de meeste mensen het gewoon negeren, maar ze zijn dan tenminste gewaarschuwd dat het uiteindelijk toch een gevaarlijke situatie is", zegt de burgemeester. Hij is ook bezorgd voor de duinen. "Het strand moet telkens opgespoten worden en dat zal ook nu weer veel geld kosten."

Nivelleren

Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust begint morgen met het nivelleren van het strand in alle kustgemeenten. Er zijn in alle kustgemeenten kliffen ontstaan, maar die zijn meestal erger waar er duinen zijn.



"We beginnen onmiddellijk met het aanpakken van de gevaarlijke situatie voor de wandelaars door de kliffen te breken. Qua zeewering hebben we nu nog geen beeld waar het zand naartoe is. Als het zand naar de laagwaterlijn is verplaatst, is dat voor de zeewering geen probleem. We zullen daarom maandag of dinsdag een meetvlucht uitvoeren. Na tien dagen krijgen we dan een zicht op de situatie en zullen we moeten evalueren of we een noodsuppletie moeten uitvoeren zoals in 2013 of dat het zand op een natuurlijke manier zal terugkomen", zegt Steve Timmerman, ingenieur bij MDK.