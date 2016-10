Twintiger sterft bij duikongeval in Egypte

Bij een duikongeval in Egypte is Blankenbergenaar Jonathan Hoozee (26) om het leven gekomen. De beroepsduiker was op duikvakantie, toen hij dinsdag metersdiep in de problemen raakte. Hoe het ongeval juist gebeurde, is nog onduidelijk. "Ik hoop nog altijd dat dit een nachtmerrie is. We zitten nog met heel wat vragen", reageert zijn echtgenote Janika.

Jonathan en Janika trouwden nog maar een jaar geleden. - Facebook Jonathan Hoozee (26) was zondag met een groep van 28 mensen van de duikclubs in Nieuwpoort en Wenduine vertrokken richting Egypte voor een duikvakantie van een week. Wat een zorgeloze trip moest worden, eindigde na enkele dagen in een nachtmerrie. Maandag verliep alles goed en ook dinsdag startte aanvankelijk zonder problemen. "Jonathan belde me rond de middag nog om te zeggen dat hij me graag zag. De verbinding was slecht, dus heel veel konden we niet vertellen", getuigt zijn echtgenote Janika Uitterlinden. Amper enkele uren later liep het echter grondig fout. Tijdens een duiksessie raakte Jonathan plots in de problemen. Wat er juist mis ging, is voorlopig onduidelijk. Bij vele duikongevallen is er sprake van 'dieptedronkenschap', een verschijnsel, dat veroorzaakt wordt door een teveel aan stikstof in het bloed en waarbij je dezelfde symptomen vertoont als bij een gewone dronkenschap. Of ook Jonathan daarmee te maken kreeg, is nog lang niet zeker.





Nog veel vragen De familie van Jonathan blijft achter met een hele hoop vragen. "Ik hoop nog steeds dat dit een nachtmerrie is en dat Jonathan zondag gewoon weer thuiskomt", vertelt Janika. De twintiger was nog maar een jaar getrouwd, was gaan samenwonen met de vrouw van zijn leven in Moerkerke en zat daarnaast nog boordevol plannen. Zo was hij bezig met het opstarten van een eigen zaak in duikmateriaal. "Hij was echt een superman op elk vlak. Ik kan me niet inbeelden dat iemand iets negatiefs kan zeggen over hem", zegt Janika.





Carnaval Naast de liefde voor zijn vrouw en duiken had Jonathan ook een grote passie voor carnaval. Sinds 2009 was hij actief lid en secretaris van de Confrerie van de Leute, de vereniging achter het volledige Blankenbergse carnavalsgebeuren. De verslagenheid daar is groot. "Het is een groot verlies voor ons", zegt ondervoorzitter Dany Verburgh. "Jonathan was een enthousiaste jongeman. Hij was de jongste in de groep en onze hoop voor de toekomst. Hij was enorm gepassioneerd door carnaval en duiken. Duiken was zijn hobby én beroep. Carnaval zat in zijn bloed en hij zette zich er echt hard voor in. Ook voor een feestje was Jonathan altijd te vinden."





Gepast eerbetoon Voorzitter Carlos De Deyne vertoeft in het buitenland, maar liet via verschillende kanalen zijn verdriet en medeleven blijken. "Jonathan, we zullen je missen, maar nooit vergeten, want was het niet Voltaire die ooit schreef: 'Er is maar één ding sterker dan de dood en dit is er niet meer zijn in de gedachten van hen die nog leven.' Weet Jonathan, in ons geheugen zal je voor altijd blijven. Wij wensen zijn vrouw Janika en de ganse familie heel veel sterkte toe", schrijft Carlos. Tijdens de volgende carnavalsstoet zal de vereniging haar jongste lid op gepaste wijze herdenken. Hoe dat precies zal gebeuren, moet nog besproken worden.