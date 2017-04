"Na 63 jaar kreeg ik plots antwoord op mijn brief"

In de jaren 1920 vingen de grootouders van André Van Belleghem (79) in Oostkerke een Hongaars pleegkind op. Ilona Ézsiás werd een goede vriendin van z'n moeder Maria Slabbinck. Nadien ging Ilona terug naar Hongarije en verloren ze elkaar uit het oog. In 1954 probeerde André met een brief naar Hongarije terug contact te zoeken, maar er kwam nooit een antwoord. Tot dit jaar. "Plots kreeg ik een mail van haar kleinzoon Atilla. Hij had de brief op zolder gevonden", vertelt André Van Belleghem, die in Oedelem woont. JONATHAN VAN RENTERGHEM

Het verhaal van de 25.000 Hongaars kinderen die na de Eerste Wereldoorlog in ons land werden opgevangen, is een weinig gekende geschiedenis. In 1918 viel het Oostenrijks-Hongaars Keizerrijk uiteen. Hongarije werd daarbij een onafhankelijk land, maar verloor veel grondgebied aan de buurlanden.





Bittere armoede Honderdduizenden Hongaren vluchtten weg uit de verloren gebieden naar hoofdstad Boedapest, wat leidde tot bittere armoede en honger. Via christelijke organisaties werden toen heel veel Hongaarse kinderen tijdelijk in West-Europese gastgezinnen opgevangen.



In 1923 kwam de eerste trein met Hongaarse kinderen toe in ons land. Het waren hoofdzakelijk meisjes tussen 3 en 15 jaar. Ze bleven meestal 6 maanden in België.



"Mijn grootouders Kamiel Slabbinck en Rosalie Demets namen ook een Hongaars meisje in hun huis. Ze heette Ilona en was ongeveer de leeftijd van m'n moeder Maria. Ze werden goede vriendinnen, maar verloren nadien contact toen Ilona opnieuw naar Hongarije ging", zegt André Van Belleghem.



"In 1954 vertelt m'n moeder het verhaal van Ilona. Ze had zelfs nog een oud adres van haar in Hongarije. Ik was toen 16 jaar en schreef een brief in het Frans met het verhaal van Oostkerke en m'n moeder. We krijgen echter nooit antwoord. De brief is wel toegekomen, maar het was toen de tijd van het strenge communisme. Wel heeft Ilona de brief laten vertalen in het Hongaars door een oude non."