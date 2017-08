Zieke Sacha (9) moet opnieuw onder het mes

"Sacha's situatie is gecompliceerder dan we aanvankelijk hadden gedacht. Hij zal waarschijnlijk maandag opnieuw onder het mes moeten. Het zijn zware dagen voor hem, momenteel rust hij uit op de intensieve zorgen", zucht een uitgeputte mama Nathalie aan de telefoon vanuit Philadelphia. "Het is zo druk momenteel, de ene na de andere dokter onderzoekt Sacha en samen kijken we hoe het verder moet. Maar Sacha bevecht het met ongelofelijke moed en geduld die uniek is voor een negenjarig jongetje." Sacha kampt al sinds zijn geboorte met een levensbedreigende longziekte. Die zorgt ervoor dat er zich slijmen in zijn longen vormen, waardoor hij moeilijk kan ademen. Maar aan het begin van de zomer ging de gezondheidstoestand van Sacha plots sterk achteruit. Vanaf dan moest hij dag en nacht aan de beademingsmachine.

Nieuw budget voorzien

"In België kon niemand hem helpen, geen enkel ziekenhuis was uitgerust om de zeldzame ziekte te bestrijden", aldus Nathalie. Enkel een speciaal team uit het kinderziekenhuis in Philadelphia kon hem behandelen. En nadat vrienden, familie en de Belgische regering massaal in de bres sprongen voor de zieke Sacha, haalde ze de nodige 430.000 euro binnen. Maandag konden ze dan eindelijk vol goede moed de oceaan oversteken richting Amerika. "Maar nu lijkt het erop dat we opnieuw beroep moeten doen op de hulp en generositeit van alle mensen die ons tot nu toe zo goed hebben geholpen", liet Nathalie weten. Want hoewel de ingreep woensdagavond zonder problemen verliep, stelden de dokters vast dat de operatie niet het gewenste effect had op Sacha's gezondheid. "Ze vertelden dat een tweede ingreep noodzakelijk is. Maar voor de nieuwe operatie, moet ook een nieuw budget worden voorzien."



En daar blijft het niet bij. "Als ook deze ingreep niet uitsluitend is, zou het zelfs kunnen dat een derde interventie nodig is", zegt Nathalie moedeloos. Op de Facebookpagina 'Samen voor Sacha', riep de familie van het zieke jongetje al op dat ze opnieuw een inzamelingsactie zullen ondernemen, om tijdig het volledige budget bijeen te krijgen. "Wat of hoe is nog onzeker, eerst willen we zelf nog wat uitrusten en bekomen van de voorbije stresserende dagen."