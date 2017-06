Yasmine (3) al week vermist

De 3-jarige Yasmine Atid is sinds afgelopen weekend spoorloos verdwenen. Zondagavond meldde de moeder van Yasmine aan de politie dat haar dochtertje niet was thuisgekomen. Dat bevestigt het parket van Brussel. Yasmine bracht het weekend door bij haar vader, Mehmet Atid, omdat haar ouders gescheiden zijn. Maar die bracht haar vervolgens niet meer terug naar haar moeder in Sint-Joost. Sinds zondag is de mama van Yasmine al hopeloos naar haar op zoek, tot nu toe zonder resultaat. Zowel haar dochter als ex-man lijken wel van de aardbodem verdwenen te zijn. "Er wordt op dit moment actief gezocht naar zowel Yasmine als haar vader. Het zou dus gaan om parentale ontvoering", klinkt het bij het Brussels parket. Meer informatie wou het parket niet kwijt.



Yasmine werd geboren op 17 maart 2014, heeft bruine ogen en zwart haar, is ongeveer 90 centimeter groot en weegt zo'n 20 kilogram. Mocht u meer informatie hebben, neem dan contact op met de politie.



(VDBS)