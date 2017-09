Te koop: duurste huis van het land

De badkamer uit marmer heeft gouden kranen. - Baert Marc

Aan het einde van de Brusselse Louizalaan, vlak naast het Ter Kamerenbos, ligt het Square du Bois. De wijk herbergt een mengelmoes aan nationaliteiten. Voornamelijk diplomaten, ambassadeurs en hooggeplaatse medewerkers van de NAVO hebben er hun thuis. Het 'miljardenkwartier' heeft zijn naam niet gestolen, want de prijs per vierkante meter ligt om en bij de 10.000 euro.



Het is in die kleine, doodlopende privéstraat dat er momenteel uitzonderlijk een herenhuis te koop staat van meer dan 1.100 vierkante meter bewoonbare oppervlakte. Het impressionante herenhuis telt zes verdiepingen met acht slaapkamers, zes badkamers, 13 toiletten en een lift. De afwerking binnenin is bijzonder luxueus, met onder meer marmeren vloeren en 24-karaats gouden kranen in de badkamer. Wie afdaalt naar de tweede benedenverdieping ontdekt zelfs een spa met stoombad, solarium, jacuzzi, bar en zwembad. "Hier zijn in het verleden veel wilde feestjes georganiseerd. Soms waren we zelfs met meer dan 600. Maar de buren die hebben nooit overlast gehad: de isolatie is hier perfect. Oorspronkelijk was het de thuis van een ambassadeur, daarom hebben we overal kogelvrij glas", vertelt Arthur Jagermann, zoon van de Russisch-Joodse eigenaar Chaïm Jagermann. "Het pand staat al sinds 2003 te koop. Toen nog aan 12 miljoen euro, maar dat zullen we er nu niet meer voor krijgen. We krijgen een drietal kandidaat-kopers per week over de vloer, maar toch is het huis niet makkelijk te verkopen. Niet zomaar iedereen kan zich dit veroorloven."