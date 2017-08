Politiehond Lurre opnieuw in actie

Tussen de honden bevindt zich Mechelse scheper Lurre, samen met zijn baasje Jo. Hij oogt opgewonden en blij. Nochtans had het niet veel gescheeld of Lurre kon er vandaag niet bij zijn. Het leven van de dappere hond bengelde lange tijd aan een zijden draadje toen een agressieveling het vier jaar oude dier in mei neerstak tijdens een schermutseling. "Maar Lurre is helemaal hersteld", zegt Jo. Toch is het al even geleden dat de hond nog een training mee volgde. "De afgelopen maanden moest hij immers thuis herstellen", legt Jo uit.

Discipline

Het was dan ook niet zeker of Lurre opnieuw als politiehond aan de slag mocht. "Sommige honden zijn zo getraumatiseerd, dat ze te angstig worden bij een dreiging. Via psychologische testen beslissen we of de hond nog gedisciplineerd genoeg is", legt Bart uit.



In metrohalte Weststation tonen de honden wat ze in hun mars hebben. "Lig", "zit", "blijf". Elke hond volgt de bevelen blindelings op. Zonder problemen lopen ze de roltrap op en af. "Het karakter van de hond is uiterst belangrijk. Als ze één jaar oud zijn, worden ze getest op hun persoonlijkheid", zegt Bart. "Uiteraard moeten ze altijd gehoorzamen. Hebben ze een ongecontroleerd karakter of zijn ze te agressief, dan zijn ze niet geschikt als politiehond. Maar ze mogen natuurlijk ook niet te veel schrik hebben. Laten we zeggen dat het geen schoothondjes mogen zijn", grijnst Bart. De hond moet ook sociaal zijn, want een politiehond begeeft zich dagelijks tussen een massa mensen. Net daarom oefenen de dieren vandaag niet op een afgesloten terrein, maar wel in het centrum van de drukke stad.



Nadien trekt de groep naar shoppingcentrum Basilix voor een tweede belangrijk onderdeel van de training: de bijtoefeningen. Pakwerker Didier hijst zich in een speciaal pak, met een stevig gevlochten arm- en beenharnas. Onbevreesd laat hij de honden op zich aflopen. Ook Lurre grijpt met zijn stevige kaken de arm beet. Didier zwaait hard heen en weer en met een ratelende stok doet hij alsof hij de hond wil slaan. Maar Lurre geeft niet toe en lost pas zodra Jo hem gebiedt. De hond volgt elk bevel zonder aarzelen op. En ook de zoekactie in de namiddag volbrengt Lurre als de beste. "Lurre heeft alle testen met glans doorstaan", besluit trainer Bart. "Vanavond zal iedereen goed slapen: zowel de hond, als hetbaasje. En vanaf morgen, kan hij weer op pad."