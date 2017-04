Politie zoekt inbrekers die vingers dreigen af te snijden

Het Brussels parket is op zoek naar de daders van twee gewelddadige diefstallen in Ukkel. De slachtoffers kregen te horen dat ze maar beter konden meewerken. "Anders snijden we jullie vingers eraf", aldus de gangsters. Gezien de criminelen dat dreigement bij beide inbraken herhaalden, vermoedt de politie dat het om dezelfde bende gaat.

De daders pleegden hun eerste inbraak op 25 februari in de Groene Jagerslaan. Tussen 15 en 16 uur drongen de mannen binnen in de woning van de slachtoffers. Die waren op dat moment gewoon thuis. De mannen vertrokken uiteindelijk zonder waardevolle spullen, maar namen wel de Volvo V60 van het slachtoffer mee als vluchtauto. De wagen werd om 19.45 uur achtergelaten op de Bosvoordsesteenweg in Elsene. Van de daders ontbreekt nog steeds elk spoor.



Op 2 maart sloeg de bende opnieuw toe. Dit keer braken ze 's ochtends tussen 8.15 uur en 9.10 uur in in een huis in de Hamoirlaan in Ukkel. Ze dreigden de vingers van de bewoners af te snijden als ze niet meewerkten. De mannen gingen met heel wat waardevolle kunstvoorwerpen aan de haal, waaronder schilderijen van bekende kunstenaars en een waardevolle postzegelcollectie.