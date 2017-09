Passagier sterft nadat bestuurder in slaap valt achter stuur

Bijna botste de slingerende wagen tegen me aan, ik kon hem nog maar net ontwijken Ooggetuige Rabs Mabrouki

"Ik reed rond 23 uur enkele meters achter de bestelwagen, die een andere auto met een aanhangwagen vervoerde en zag alles voor mijn ogen gebeuren", vertelt getuige Rabs Mabrouki. "In de regen begon het voertuig plots hevig te slippen en crashte tegen de vangrail aan. Een van de twee passagiers sliep op de achterbank van de camionette. Hij werd door de immense klap opgeschrikt en uit de wagen geslingerd. Het was een vreselijk zicht, want één van zijn armen werd zelfs afgerukt."



Hoewel de interventiediensten kwamen aangesneld, kwam alle hulp te laat. De 33-jarige M.G. stierf ter plekke aan zijn verwondingen. Zijn medepassagier, de 38-jarige M.N. kwam als bij wonder ongedeerd uit het ongeval. De bestuurder, de 29-jarige T.I., moest ter plaatse verzorgd worden. Diep aangeslagen vertelt Mabrouki hoe hij zelf bijna betrokken raakte bij het ongeval. "Bijna botste de slingerende wagen tegen me aan, ik kon hem nog maar net ontwijken."



Volgens een andere getuige, Syed Kamzi, hadden andere wagens minder geluk. "Een andere wagen botste wel tegen hem op en ook drie andere auto's vlogen tegen de berm aan in een wanhopige poging te ontsnappen aan het zigzaggende voertuig. De aanhangwagen kantelde door de shock en kwam op zijn dak terecht. De andere voertuigen leken enkel blikschade te hebben opgelopen." Volgens Mabrouki was niet enkel de hevige regenval de oorzaak voor het ongeval, maar was de bestuurder van de bestelwagen in slaap gevallen.



"Blijkbaar zou de bestuurder inderdaad zijn ingedommeld", meldt woordvoerster Ine Van Wymersch van het parket. "Daardoor verloor hij de controle over zijn stuur. Uiteindelijk kwam de wagen tegen de betonnen berm tot stilstand. Door de hevige klap werd één van de twee andere passagiers uit de wagen geslingerd." Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die het ongeval onderzoekt.