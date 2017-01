Migranten overspoelen treinstations

De treinstations in Brussel zijn een fervente uitvalbasis voor de vele daklozen in het gewest. Sinds kort worden de stations ook overspoeld door heel wat migranten, die rechtstreeks van het gesloten vluchtelingenkamp in Calais komen. De afgelopen nacht verbleven zo'n 120 vluchtelingen in het opvangcentrum van Samusocial in Haren. "Maar we krijgen absoluut niet iedereen mee naar onze opvangcentra", aldus Marie-Anne Robberecht van de organisatie. "De meesten willen ter plekke blijven om toch maar de kans niet te missen om via mensensmokkelaars naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen trekken."

Opvangcentra

Toch merken de hulpverleners dat in deze barre omstandigheden mensen nood hebben aan warmte en een dak boven hun hoofd. "Daarom starten we eind deze week met het uitdelen van mini-brochures in drie talen: Frans, Engels en Arabisch. Onze terreinverantwoordelijken bereiken niet iedereen en met deze brochures willen we hen duidelijk maken dat ze niet in de koude hoeven te overnachten", vervolgt Robberecht. De migranten krijgen in de opvangcentra van Samusocial een bed, dekens, een douche en warm eten. "In de brochure wordt ook uitgelegd dat er geen administratie aan te pas komt, want dat houdt heel wat migranten tegen. Op die manier proberen we meer mensen te overtuigen om niet in de koude te overnachten voor de stations."



De NMBS zelf heeft geen specifiek beleid voor vluchtelingen, maar probeert wel oplossingen aan te reiken. "We moeten een evenwicht vinden om de weg naar de stations voor de reizigers zo aangenaam mogelijk te maken en de daklozen en vluchtelingen te helpen", aldus Ines Venneman van de NMBS. "We hebben een terreinverantwoordelijke in Brussel die een vertrouwensband heeft met de meeste daklozen en hen doorverwijst naar de juiste instanties. Met de huidige migrantenstroom probeert hij dat ook te doen. In het Zuidstation kunnen er onder strikte voorwaarden ook een aantal daklozen blijven overnachten. Dat is absoluut niet onze kerntaak, maar we willen ook menselijk blijven en deze mensen een oplossing aanbieden."



Nieuws voor HLN.be? Mail je tekst, foto of video naar 3535@hln.be of SMS naar 3535.