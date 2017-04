Koppel aangevallen en bestolen door taxichauffeur

Jonas heeft ook een blauw oog. - Nick Dierickx

De hele vrijdagavond was een feest voor Ania en Jonas Helseth, twee jonge Noren die in Brussel wonen. Maar toen de dertigers een taxi naar huis wilden nemen, eindigde die in mineur. "We waren na het werk wat gaan drinken met collega's", vertelt Jonas.



Hij zit thuis in de zetel, zijn been is ingepakt. Hij heeft een kniefactuur en blauw oog opgelopen aan de avond. "Ania en ik namen een taxi naar huis van het Luxemburgplein in Elsene naar het Sint-Katelijneplein, waar we vlakbij wonen. Alles verliep vlot, tot Ania wilde betalen. Mijn vrouw haalde haar kredietkaart boven, maar de taxichauffeur weigerde die te aanvaarden en eiste cash geld." Wat volgde was een verhitte discussie, waarbij de taxichauffeur een vriend opbelde.



En toen liep het mis. "De twee sleurden Ania de taxi uit. Ik probeerde in te grijpen en haar te hulp te snellen, maar ze gooiden me hardhandig op de grond. De vriend van de taxichauffeur gaf me ook nog een mep tegen mijn hoofd." Daarna vluchtten de twee agressievelingen weg, met Ania's tas, waarin haar laptop zit en Jonas' gsm en horloge.