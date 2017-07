Het mooiste uitzicht over Brussel

Parking 58 werd gebouwd in het kader van Expo 58. Het was destijds het eerste gebouw dat in het centrum van Brussel parkeerplaatsen op meerdere verdiepingen had. Toch werd de parking in die beginjaren nauwelijks gebruikt. Dat veranderde pas midden jaren 60, toen de auto aan zijn opmars begon in de hoofdstad. En tot op heden bleef de parking veelgebruikt, met dank aan de ligging in de buurt van het Beursplein en de winkelstraten. Toch zijn het niet de parkeerplaatsen die echt gemist zullen worden. Parking 58 was al die jaren immers ook erg populair bij Brusselse jongeren - of beter: het dakterras van Parking 58. Na school een pintje drinken of nog even samenkomen voor een nachtje stappen begon: afspraak op Parking 58. "Ik ben in 1977 voor het eerst op het dakterras terechtgekomen", vertelt Colette Ledent (58). "Ik was toen 18 jaar en had een afspraakje met een jongen. Ik kende de plek toen helemaal niet, maar veel jongens gebruikten het dakterras om indruk te maken op de meisjes. En dat lukte. Hij had een fles wijn mee en we zaten daar praktisch alleen, met een prachtig uitzicht - zeker bij zonsondergang. Toch ben ik er pas in 2007 nog eens geweest. Maar in feite was er niets veranderd. De parking zelf is altijd enorm lelijk geweest, maar het dakterras had iets magisch. Dat het nu allemaal verdwijnt, verbaast me niet. Aan alle projecten komt ooit een einde, en deze parking heeft zijn tijd gehad. We mogen ons niet vastklampen aan de dingen uit het verleden."

Ioannis en Yasmine genieten op het dakterras van een portie heerlijke sushi. - Baert

Lichtjes van de stad

Maar voor veel jongeren is Parking 58 niet het verleden. Zoals voor Yasmine Bakkali (20) en Ioannis Frank (20), die er bij zonsondergang neerstrijken met een portie sushi, net gekocht bij Makisu op de hoek. "Ik kende deze plek niet, maar Yasmine heeft me naar hier gebracht", vertelt Ioannis. "Het is hier zo kalm, en het uitzicht is fantastisch... Jammer dat ik het niet eerder ontdekt heb, want ik was graag eens teruggekomen." Zo denkt ook Gina Mercelis (15) erover. "Dit dakterras was vier jaar lang de plek waar ik afsprak met vrienden. Woensdag na school, in het weekend,... 's Winters moest je wel een dikke jas meenemen, want dan kon het hier hard waaien. Maar de lichtjes van de stad... Fantastisch. We gaan deze plek echt heel hard missen."



Ook jeugdvrienden Maxime Gaudissart, Bruno Volckrick en Mathieu Le Grelle zagen het potentieel van Parking 58. Vier jaar geleden organiseerden zij er 'Les Jardins Suspendus', een zomers aperitiefmoment. "We kenden deze plek al langer, en op een bepaald moment besloten we om hier iets te organiseren", vertelt Matthieu. "Na lang zoeken vonden we een sponsor en in 2013 vond de eerste editie plaats. Die was wat kleinschaliger, maar werd een onverwacht succes. Het was zelfs zo druk, dat mensen een halfuur moesten aanschuiven voor een drankje. In de daaropvolgende jaren is het alleen maar gegroeid. Ons concept was allesbehalve nieuw, maar de grote kracht was het dakterras van Parking 58. Zelfs de dj's stonden in de rij om hier te kunnen draaien. We hebben hen alleszins nooit veel moeten betalen. Ik hoop wel dat het dakterras van het nieuwe gebouw ook voor iedereen toegankelijk zal zijn. Als dit een VIP-locatie wordt, dan is de charme van deze plek in één klap verdwenen. Daar zou de stad absoluut over moeten waken."