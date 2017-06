Gewonde politiehond Lurre mag weer aan de slag

Maandag en dinsdag moest de vier jaar oude hond zichzelf bewijzen met enkele trainingstesten. Daarbij keken de begeleiders en zijn baasje of hij geen blijvende psychologische trauma's had overgehouden aan zijn aanval. Sloeg hij niet voor de testen, zou hij niet meer aan het werk gemogen zijn als interventiehond. Maar Lurre bracht elke oefening tot een perfect einde. "Eerst gingen we na of hij nog voldoende gehoorzaam was", zegt Bart De Bruycker van de hondenbrigade van politiezone Brussel-West. "We schoten enkele malen in de lucht, waarbij Lurre stil moest blijven liggen. Als een echte interventiehond bleef hij kalm onder de plotse geluiden."



Daarna trok Lurre, in het gezelschap van zijn medecollega's, viervoeters én hun baasjes naar het centrum om zich tussen de drukte te begeven. "Hij moest roltrappen op, metro's in. Ten slotte onderwierpen we hem aan enkele bijtoefeningen." Ook Lurres baasje is enorm opgelucht, want even leek het erop of Lurre het niet zou halen. "Na een tiental dagen begon zijn wonde, een messteek in zijn nek en in zijn zij, opnieuw te ontsteken. De hechtingen moesten losgemaakt worden en opnieuw gehecht", aldus De Bruycker. "Maar hij heeft het gehaald en mag meteen weer aan de slag. Gelukkig, want Lurre is veel te jong om al op pensioen te gaan.



(DCFS)