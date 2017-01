Daklozen slaan man bijna dood

Een getuige verwittigde dinsdagnacht de lokale Brusselse politie omdat hij geluid hoorde vanuit de kelder van een gebouw. Hij durfde zelf niet naar binnen te gaan, maar vreesde dat er een ruzie uit de hand liep. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze een man bewusteloos in een plas bloed aan. Hij was vastgebonden met een koord rond zijn nek. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht en vecht daar nog steeds voor zijn leven.

Drie dakloze mannen hebben in Brussel een man zwaar afgeranseld om zijn portefeuille te kunnen stelen. Het slachtoffer, een man van 49, is dinsdagnacht in kritieke toestand aangetroffen in een kraakpand in de Gretrystraat.