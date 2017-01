"Ze betaalde me in natura"

De vele verkrachtingen door taxichauffeurs haalden drie jaar geleden frequent het nieuws in onze hoofdstad. Begin februari 2014 meldde het Brusselse parket dat zeker 29 vrouwen het slachtoffer geworden waren van seksueel misbruik door -al dan niet valse- taxichauffeurs in het Ter Kamerenbos. "Zo'n drie tot vier chauffeurs pikken klanten vermoedelijk op en misbruiken hen in dat bos", klonk het toen bij het gerecht. Bij een van de feiten kon in een Ukkels bankkantoor een beeld van de verkrachter gemaakt worden. Het bleek om Moulay C. (38) te gaan. Op aandringen van collega's bood hij zich meteen aan bij de politie. De man werd onmiddellijk opgepakt en verbleef tot april 2014 in voorhechtenis. Toch kon uitgebreid onderzoek de man alleen aan dit ene feit linken. Op enig begrip of mildheid van het parket moest de man voor de rechtbank echter niet rekenen. "Op de kledij van het slachtoffer werden spermasporen van de beklaagde aangetroffen. Zijn rit met het Deense meisje duurde twee uur. Dat is veel te lang voor een rit van het De Brouckèreplein naar Ukkel. Hij heeft bewust een omweg genomen om zo in een donker steegje te kunnen stoppen en zich te vergrijpen aan haar", haalde de procureur uit. Een ander bezwarend element tegen C. is dat zijn familie een privédetective naar Denemarken stuurde om het slachtoffer onder druk te zetten en haar klacht in te trekken. Daarom vond het openbaar ministerie een effectieve celstraf van vijf jaar redelijk.

Onschuld

"Ik heb haar nooit aangeraakt tegen haar wil", snikte de man voor de rechter. "Ze kon me niet betalen, omdat ze geen geld bij had. Daarom volgde deze betaling in natura. Als ik geweten had dat ze niet wilde, was ik meteen gestopt."



Voor het meisje, dat niet op de zitting aanwezig was, was het niet de eerste keer dat ze seksueel misbruikt werd. Ze werd eerder al eens aangerand en voor die feiten nam ze op het moment van de tweede verkrachting nog steeds antidepressiva. "De medicijnen verklaren mogelijk waarom het meisje tijdens de contacten zo passief bleef waardoor mijn cliënt het idee kreeg dat ze zich niet verzette, en zelfs toestemming verleende. Zij moet ook geweten of beseft hebben dat ze geen geld had om die taxirit te betalen. Het is dan ook niet ondenkbaar dat ze inderdaad heeft voorgesteld of gesuggereerd om die rit op één of andere manier in natura te betalen", aldus zijn advocate Melanie Bosmans die om de vrijspraak verzocht. Uitspraak op 31 januari.