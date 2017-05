"Welzijn lopers gaat voorop"

Manchester

"We zijn al maanden bezig met de voorbereidingen voor de veiligheid van de deelnemers. De recente aanslag in Manchester is een zeer trieste gebeurtenis, en als organisator word je er uiteraard niet rustig van, maar onze veiligheidsmaatregelen staan echt wel op punt. We zullen er alles aan doen om iemand met slechte bedoelingen niet op de start- en aankomstplaats in het Jubelpark te laten komen", aldus organisator Carine Verstraete.



Een bijkomend obstakel zal het weer zijn. Dat belooft zondag zonnig en warm te zijn, maar met 30 graden zelfs té warm. "De loopwedstrijd start om 10 uur 's morgens en de start verloopt in 6 golven. Op die manier proberen we de hitte toch al een beetje te vlug af te zijn", aldus Verstraete.



"Daarnaast zijn er omwille van het warme weer ook zes versterkte posten met waterflessen. Ook de brandweer staat paraat met twee waterfonteinen en iedere deelnemer krijgt bij de aankomst ook nog een grote waterfles. Ook het Rode Kruis is paraat met zo'n 430 hulpverleners en 14 Rode Kruispunten." Wel zullen er geen camelbags (rugzakken met water in om te drinken tijdens het sporten, nvdr) toegelaten zijn. Vorig jaar werden er in totaal 300.000 flesjes water uitgedeeld.