"Victor zag het leven graag. En wie hem kende, zag hem graag"

De Sint-Jozefkerk in Evere bleek al snel te klein om de vele familieleden, vrienden en kennissen een plaats te geven. Meer dan een halfuur voor de uitvaartplechtigheid zou beginnen, zat de kerk al helemaal vol. Vele tientallen aanwezigen moesten de eredienst dan ook rechtstaand volgen. De kerk was versierd met tekeningen en boodschappen van klas- en schoolgenootjes van GBS Everheide, waar Victor les volgde. Diezelfde medeleerlingen hadden ook een gedicht geschreven, dat ze tijdens de mis voordroegen. De tragedie van een kleine twee weken geleden heeft duidelijk vele mensen beroerd. Victor was eerder deze maand met zijn gezin op vakantie in Costa Rica, waar hij op 8 augustus aan het spelen was in de jacuzzi van het hotel. Plots kwam hij klem te zitten in het afvoersysteem en ondanks verwoede pogingen van zijn ouders en omstaanders, kon de jongen niet meer gered worden.

"Waarom?"

Pastoor Tony Frison verwoordde meteen wat iedereen voelde. "Eigenlijk hadden we hier niet moeten staan", sprak hij. "Victor zou nu op het speelplein aan het spelen moeten zijn. Hij zou zich nu moeten amuseren met al zijn vriendjes en vriendinnetjes. Waarom is Victor, een goedlachse jongen van 8 die aan het begin van zijn leven stond, toch zo snel moeten gaan door zo'n tragisch ongeluk? Hij zag het leven graag. En wie hem kende, kon niet anders dan hem graag zien. Expressief, creatief, guitig... Dat was Victor. Hij genoot van alles wat hij deed. Zowel bij het zwemmen als in de judoclub gaf hij zich helemaal. Muziek was ook zijn ding, maar vooral in het tekenen vond Victor zichzelf helemaal terug."



De vele rouwenden, die Victor nog een laatste groet brachten op de tonen van Eric Clapton's 'Tears in heaven', konden alleen maar beamen dat hij 'de hartendief van ons allen' was, zoals het doodsprentje vermeldde. Na de uitvaartplechtigheid werd Victor in intieme kring gecremeerd.