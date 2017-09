"Dit is toch te gek voor woorden. Zoiets heb ik nog nooit gezien", zei N-VA-raadslid Karl Vanlouwe toen hij vrijdagavond de bedekte vrouwen op de kermisattractie zag. De drie vrouwen in bikini waren afgeplakt met bruin papier en ook het woord 'seks' is verscholen. De eigenares van het foorkraam bevestigt dat ze dat heeft gedaan op vraag van de gemeente. "Iemand van de gemeente kwam langs en eiste dat ik de uitdagende beeltenissen afplakte. Ik heb gedaan wat hij me opdroeg. Ik sta voor het eerst op deze kermis en ken hier niemand. Ik wil geen ruzie stoken."

Joël Riguelle. - ÿ©PHOTO NEWS

Tegenstrijdig

Toch klonk vrijdag een ander verhaal. Opgebeld door onze redactie meldde schepen van Feestelijkheden Michaël Vander Mynschbruggen toen dat hij met het schepencollege het besluit had genomen om de vrouwen af te dekken. "De kermis in Sint-Agatha-Berchem blijft er een voor kinderen en dan zijn zo'n provocerende beelden ongepast voor kinderogen. In het aanvraagdossier was trouwens een andere foto van de attractie bijgevoegd. Daarop was een decor te zien van een manege met dieren en auto's. Toen we zagen dat dit niet overeenkwam, hebben we de eigenares gecontacteerd."



Zondag paste de schepen zijn stelling dan weer wat aan. "Onze dienst van Feestelijkheden heeft inderdaad de bedekking gevraagd, maar zonder medeweten van het schepencollege of de burgemeester. Ik heb dit onafhankelijk beslist."



Vanlouwe is er niet over te spreken. "Ik hoor steeds tegengestelde berichten. Eerst was het ongepast voor een kinderkermis, dan bleek de verkeerde foto in het dossier te zitten en nu weet de burgemeester van niets. Hij verwijt de media dat er fake news verspreid wordt, maar wie verspreidt hier valse berichten?"