"Stop met hip te wezen of we slaan je ruiten in"

Moeten beginnende cafés zich zorgen maken voor hun veiligheid? De eigenaar van het toekomstige Hall Café aan de Hallepoort kreeg alleszins een onheilspellende boodschap op zijn rolluik, met de waarschuwing om zich uit de voeten te maken, of anders de gevolgen te dragen. "Als je onze buurt gentrificeert met je bar, slaan we je ruiten in." FREYA DE COSTER

Baert Marc Het briefje dat Christos op het rolluik van zijn nieuwe café terugvond, kon niet duidelijker. Een regelrechte oproep om zijn café, dat normaal gezien eind september opent, uit te stellen. "Ik trof drie weken geleden de twee identieke dreigementen, uitgeprint op een papier aan. Die had iemand op mijn rolluiken geplakt om me bang te maken. Maar ik laat me niet afschrikken door zo'n laffe daad. Ik wist trouwens niet eens wat gentrificeren betekent en heb het moeten opzoeken op het internet."



Gentrificeren is het opwaarderen van een wijk met allerlei hippe projecten, waarbij de lagere klasse verdreven wordt en moet plaatsmaken voor de opgewaardeerde middenklasse. "Maar dat is helemaal niet mijn bedoeling", legt Christos uit. "Ik wil gewoon een nieuwe bar openen." Volgens hem en mede-eigenaar Georges, die in Sint-Gillis de twee andere cafés Volders en Waterloo uitbaat, zijn zij niet de enige slachtoffers. "Op onze camerabeelden zagen we een man, verscholen onder een kap, rond 9 uur 's ochtends de twee briefjes bovenhalen en opplakken. Vervolgens liep hij verder richting Hallepoort. Naar verluidt zouden ook andere cafés in de Marollenwijk, die zich aan de andere kant van de Hallepoort bevindt, bezoek hebben gekregen van de man." Toch is er daar niemand die onmiddellijk kan bevestigen dat ook zij dreigementen hebben gekregen.





Eigenaar Christos in zijn zaak, die nog volop verbouwd wordt. - Baert Marc Niet echt bedreiging Het enige gelijkaardige geval is het coworking café Le Phare du Kanaal, dat sinds twee jaar aan het koolmijnenkanaal in Sint-Jans-Molenbeek is gehuisvest. "Maar dat ging niet om een echte bedreiging", legt de uitbaatster uit. "Drie weken geleden heeft iemand met grafitti een anti-gentrificatie boodschap op onze gevel geklad. Verder hebben we niets vernomen, of nergens last van gehad. Met onze bar gaat het prima."





Raadsel Toch trok de politie van Brussel-West ter plaatse om na te gaan of er wel degelijk sprake is van een echt dreigement. "We onderzoeken de zaak", laat woordvoerder Johan Berckmans weten. Ook de politie van Sint-Gillis is een onderzoek gestart. "Maar die staat nog in beginnersschoenen. Wie de dader is, of er nog andere cafés getroffen zijn, waarom dit gebeurde, het is allemaal nog een groot raadsel", legt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch uit. De bewoners van Sint-Gillis zelf trekken de slechte bedoelingen van de onbekende dader in twijfel. "Ik houd al twintig jaar mijn restaurant open, en nog nooit heb ik problemen gehad", zegt Michel van het Italiaans restaurant Le New Touquet.