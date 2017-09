"Leven als een hond eindelijk voorbij"

Het heeft hem 3 jaar, 10 maanden en 17 dagen én een dreiging met een rechtszaak gekost, maar eindelijk is het zover. Rolstoelgebruiker Jacques Petit (45) is ingetrokken in zijn sociale woning die volledig uitgerust is aan zijn specifieke noden. "Eindelijk kan ik een normaal leven leiden." FREYA DE COSTER

Het aanrecht kan automatisch op de juiste hoogte worden gezet: ideaal voor een rolstoelgebruiker. - Baert Marc Vier jaar geleden belandde Jacques na een epilepsieaanval in een rolstoel. Zijn handicap veranderde zijn leven voorgoed. "Ik heb als een hond geleefd, omdat de Brusselse Huisvestingsmaatschappij me maar geen aangepaste sociale woning gaf", blikt Jacques terug. Noodgedwongen moest hij zich van stoel naar stoel voortslepen, omdat zijn appartement te klein was om zich met zijn elektrische rolstoel voort te bewegen. Soms was hij zo uitgeput door de pijn, dat hij de moed niet vond om zich te verplaatsen en in zijn rolstoel in de kelder overnachtte.



Aan die lijdensweg komt nu gelukkig een einde. Nadat Jacques dreigde om naar de rechtbank te stappen, heeft de sociale huisvestingmaatschappij hem eindelijk een sociale woning in zijn geliefde Marollenwijk toegekend. "Net geen vier jaar heb ik moeten wachten. Zeven keer beloofden ze me een appartement, om het vervolgens telkens opnieuw uit te stellen. Maar ik heb voet bij stuk gehouden."





Binnen handbereik De glimlach op Jacques' gezicht spreekt boekdelen, want in zijn nieuwe appartement heeft hij alles wat hij nodig heeft. Met een luttele druk op de knop zwaait de voordeur open en rijdt hij zonder moeite zijn appartement binnen. In de keuken zijn alle kasten op zijn hoogte gemaakt, zodat alles binnen handbereik staat. Opnieuw met een eenvoudige druk op de knop kan hij de hoogte aanpassen en zoemen de kasten en het fornuis naar omhoog en omlaag. "In mijn vorige appartement moest ik op een hoge stoel klimmen om te koken. Maar als er dan iets misliep, zoals water dat overkookte, kon ik niet zomaar wegspringen en verbrandde ik me. Nu kan ik alles doen vanuit mijn elektrische rolstoel."



Ook de gigantische badkamer is een droom. "Oké, hier en daar zijn er wat schoonheidsfoutjes. Zo is het toilet te laag geplaatst en naast de zitstoel in de douche heeft de architect een verwarming geïnstalleerd, hoewel het uiteraard de bedoeling is dat ik me daar met mijn rolstoel kan parkeren, zodat ik gemakkelijk op de douchestoel kan wippen. Maar ik begrijp dat niet alles meteen perfect in orde kan zijn."



Jacques is ervan overtuigd dat zijn dreigement om naar de rechter te stappen, hem een hele stap vooruit geholpen heeft. "Uiteindelijk hebben ze me een nieuw appartement aangeboden en heb ik geen klacht ingediend. Maar ik heb wel eisen gesteld."