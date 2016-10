"Ik had dood kunnen zijn"

In de Hoogstraat in de Brusselse Marollen is een vrachtwagen met kraan zaterdagvoormiddag tegen de gevel van de bekende snoepwinkel Au Fin Bec gereden. De volledige gevel stortte in. De kraan ramde ook de bovenste etage van het huis. "Ik kon maar net op tijd wegduiken", zegt winkelier Patrick Duguez. Als bij wonder raakte niemand gewond.

Uitbater Patrick Duguez beseft dat hij door het oog van de naald gekropen is. - Jan Aelberts

De vrachtwagen van hijskraanbedrijf Megamax stond die ochtend geparkeerd in de Abrikozenboomstraat, een kasseiweg met stevige helling. Om een nog onduidelijke reden rolde de vrachtwagen naar beneden en ramde hij de gevel van het huis. Ook twee auto's die daar geparkeerd stonden werden meegesleurd door het gevaarte. "Omdat er geen klanten waren, stond ik gelukkig achterin de winkel", vertelt Marollien Patrick. Radeloos kijkt hij naar wat er overblijft van zijn snoep- en speelgoedwinkel Au Fin Bec. "Plots hoorde ik een enorme klap. In een reflex ben ik weggedoken. Ik had wel dood kunnen zijn."



Ook zus Sabine ontsnapte aan erger. Op het moment dat de vrachtwagen de gevel ramde, was zij op de eerste verdieping, de enige plek van het huis die niet geraakt werd. Broer en zus werken al dertig jaar in Au Fin Bec, een begrip in de Brusselse volkswijk. "Dit is, of was, nog een echte Brusselse bollenwinkel", zegt Patrick. "We verkocht snoep, chocolade en speelgoed. Ik weet niet of het pand nog te redden is. Dat zal de architect moeten beslissen."