"Dágelijks overvallen tijdens ramadan"

"Dit heb ik in heel mijn carrière nog nooit gezien", zucht de agent van de zone Brussel-West, waar ook het beruchte Molenbeek onder valt. "Iedere dag zijn er overvallen op straat, en elke politieman wordt er zo langzaamaan moedeloos van. Het gaat ook niet enkel om die diefstallen, maar ook om het geweld dat ermee gepaard gaat. De daders zijn vaak minderjarige allochtonen die erg agressief te werk gaan. De slachtoffers zijn doorgaans oudere dames, die vaak ten val komen, met alle gevolgen van dien. Voor hen moet dit echt traumatiserend zijn." De cijfers spreken alvast voor zich. Deze maand werden al veertig halskettingdiefstallen genoteerd in een periode van twee weken. En dan waren er nog dertien diefstallen van gsm-toestellen en zes handtasdiefstallen. "Het wordt hoog tijd dat hier in de pers aandacht aan gegeven wordt", zegt de agent kordaat. "Onder meer door de ramadan wordt hierover gezwegen. Ik begrijp dat zoiets gevoelig ligt, en dat je Molenbeek opnieuw negatief in het nieuws brengt. Maar je kan de realiteit niet blijven verbloemen. Dit is systematische agressie tegen oudere vrouwen die zichzelf niet kunnen verdedigen. Dit ontkennen is bijna politiek verzuim." Dat grijpdiefstallen in de lift zitten, is volgens de agent ook het gevolg van de straffeloosheid die minderjarigen genieten. "Justitie laat de bevolking in de steek en geeft de daders vrij spel", klinkt het hard. Toch geeft het Brusselse parket aan dat het zoveel mogelijk daders wil vervolgen. "Natuurlijk willen wij dat zij een gepaste straf krijgen, maar het is uiteindelijk de rechter die beslist welke straf dat wordt", klinkt het. Bij de Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel was niemand bereikbaar voor commentaar.

Warm weer als oorzaak

Het verhaal van de anonieme agent wordt intussen grotendeels bevestigt door Julie Mampuy, woordvoerster van de politiezone Brussel-West. "Die toename in het aantal grijpdiefstallen is iets wat we ieder jaar opnieuw zien in deze periode", zegt ze. "Al valt het inderdaad op dat het er op dit moment erg veel zijn." Een trend die ook Marc Van De Walle, politiecommissaris van de zone Brussel-Zuid, in zijn zone ziet. Maar de oorzaak zoeken ze allebei eerder bij het warme weer. "Zeggen dat de ramadan hier de oorzaak van is, is kort door de bocht", meent Mampuy. "Volgens mij moet je eerder naar het warme weer kijken. Ik zou het ook moeilijk hebben wanneer ik normaal moet functioneren in zo'n hitte, maar de hele dag niet mag eten of drinken. Maar uiteindelijk is het ook de gelegenheid die de dief maakt."



Al geeft Mampuy wel toe dat de gemoederen tijdens de ramadan wel eens durven oplopen. "Er is meer animositeit tegenover onze agenten", knikt ze. "Interventies kunnen al eens tot verhitte situaties leiden. We houden er sowieso rekening mee dat dit een moeilijkere periode is, en daarom treffen we op een discrete manier maatregelen." Zo houdt de politiezone Brussel-West extra mensen achter de hand in geval van nood.



Nog volgens Mampuy worden evengoed mannen het slachtoffer van halskettingdieven. "We willen mensen dan ook waarschuwen: wees waakzaam als je zulke juwelen wil dragen. Let ook op de signalen: vaak zal een eerste dief het slachtoffer afleiden, waarna een tweede de halsketting losrukt. We werken alleszins hard om de daders te onderscheppen."