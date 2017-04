Vrouw (21) kritiek na aanrijding

De 21-jarige Merel Coulier is woensdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een aanrijding langs de Koning Albert I-laan aan de achterkant van het station. Merel wilde te voet de straat oversteken en werd gegrepen door een wagen. Haar toestand is nog steeds kritiek. "Bang afwachten. Meer kunnen we niet doen", vertelt vader Peter Coulier. MATHIAS MARIËN

De avondspits rond het station van Brugge was woensdagavond volop bezig, toen het even na 17 uur fout liep. Merel Coulier (21) uit Sint-Andries kwam net uit het station en wilde te voet de Koning Albert I-laan oversteken. Ter hoogte van het psychiatrisch ziekenhuis wou de Brugse naar de overkant van de straat wandelen. Bij het oversteken kon een eerste aankomend voertuig haar nog net ontwijken. Enkele seconden later kon een tweede voertuig dat niet. Merel werd gegrepen door een Renault Kangoo en raakte bij de klap levensgevaarlijk gewond. De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen toegediend en werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. Haar toestand was gisterenavond stabiel, maar nog steeds kritiek. "We mogen haar enkele keren per dag een halfuurtje bezoeken. We moeten afwachten en blijven hopen dat alles goed komt", vertelt haar vader Peter Coulier. De 26-jarige bestuurster van het voertuig was zwaar in shock en moest ook overgebracht worden naar het ziekenhuis. De vrouw uit Malle was niet onder invloed van alcohol.





Geen deskundige Hoe het ongeval juist kon gebeuren, is ook voor de familie van Merel nog niet helemaal duidelijk. Omdat er genoeg getuigen waren van de aanrijding, stelde het parket van Brugge geen verkeersdeskundige aan. Wel staat vast dat de jonge vrouw op de terugweg was naar huis na een dag stage. "Merel woont nog bij ons en neemt elke dag de bus naar huis", zegt haar papa. "De bushalte is aan de overkant van de straat. Ze moet dus oversteken. Waarom ze dat op die plaats deed, weten wij ook niet. Alleen zij kan daar een antwoord op geven." De familie van de vrouw kon haar al enkele keren zien in het ziekenhuis. "Het is verschrikkelijk om je eigen dochter zo te zien liggen. Het blijft zo moeilijk om te geloven dat het allemaal echt gebeurd is. Soms val je even in slaap en hoop je dat het ongeval een nachtmerrie was", getuigt Peter. De komende tijd wordt de toestand van Merel nauwgezet opgevolgd. "We moeten echt blijven hopen dat alles weer goed komt."