Voorzitter hof van beroep wil 'slechtste buren' spreken

Laurette (65) en Luc De Vos (63) uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels stapelden de laatste jaren de klachten op en kregen van de Brugse strafrechter een celstraf opgelegd, waar ze meteen beroep tegen aantekenden. Amper 24 uur na het vonnis diende een buurtbewoner alweer klacht in voor nieuwe pesterijen. De voorzitter van het hof van beroep wil het duo nu persoonlijk zien verschijnen voor een gesprek. MATHIAS MARIËN

De Dorpsstraat in Sint-Michiels. - Benny Proot Een celstraf van één jaar en schadevergoedingen van in totaal 4.500 euro. Die straf kregen Luc (63) en zijn zus Laurette (65) De Vos uit de Dorpsstraat in Sint-Michiels op 22 maart opgelegd van de Brugse strafrechter. De 'slechtste buren van het land' moesten zich enkele weken eerder verantwoorden voor jarenlange pesterijen en belaging van buurtbewoners. Roepen, schelden, tieren, rotte eieren gooien, emmers water over buren kappen, glasscherven dumpen in de tuin van spelende kinderen, ballen vernietigen... Het lijstje pesterijen was eindeloos. Luc en Laurette waren duidelijk niet akkoord en verklaarden al tijdens hun proces in beroep te zullen gaan. "Waar kunnen we beroep aantekenen tegen onze straf? Ik wil dat nu weten", brieste Luc.



De zaak kwam deze week voor het hof van beroep in Gent, maar werd meteen uitgesteld tot 1 maart. Reden: de voorzitter wil broer en zus De Vos persoonlijk voor zijn zetel zien verschijnen.





Dansen na vonnis Ondertussen is de rust in de Dorpsstraat in Sint-Michiels nog steeds niet wedergekeerd. Integendeel: amper 24 uur na het vonnis in maart zou een buurtbewoner al klacht ingediend hebben bij de politie. "Klopt. Op 23 maart is er een nieuwe klacht binnengelopen tegen die personen wegens pesterijen", bevestigt Philippe Tankrey van de Brugse politie. Daar houdt het niet op. Volgens verschillende buurtbewoners stonden Luc en Laurette op 22 maart, meteen na het vonnis, te dansen en roepen op straat om de buurt uit te dagen. "Ach, ze maken nog altijd iedereen het leven zuur", zucht buurvrouw Cecile.





Schadevergoeding "Vanaf het moment dat er iemand aan mijn deur staat, beginnen ze die mensen uit te maken voor het vuil van de straat. Ook ná het proces. Ze trekken zich van het vonnis blijkbaar niet veel aan." De vrouw stelde zich burgerlijke partij en vroeg een morele schadevergoeding van 1.000 euro voor de jarenlange overlast. Op 1 maart zal ze opnieuw van de partij zijn in Gent. "Of het dan geen enkel moment beter is geweest? Soms denk je wel eens van: oké, nu is het rustig. Meteen beginnen de pesterijen dan weer. Ik vraag me af of het ooit zal beteren", aldus Cecile.



"Hun verschijning voor het hof van beroep? Ik weet niet of dat veel indruk zal maken op hen. Eén ding staat vast: het zal daar stuiven. De rechter liet deze week al verstaan dat het zo niet verder kan." Even verderop valt hetzelfde verhaal te horen bij enkele buurtbewoners. "Meneer, er moet iets gebeuren voor het uit de hand loopt. Deze keer (in beroep, red.) mogen ze er niet goedkoop van afkomen. Weet je dat ze zelfs kinderen lastigvallen? Op 6 december waren enkele kinderen sinterklaasliedjes aan het zingen. Ook zij kregen de volle laag! Zoiets is toch niet te vatten? Het is tijd dat er een oplossing komt", klinkt het in de buurt. Bij de politie hebben ze van recente officiële klachten geen weet.