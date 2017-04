Slechtste buren van het land moeten naar de psychiater

Roepen, tieren, schelden, rotte eieren gooien, voetballen kapotprikken en bezoekers lastigvallen: het is ook na de tussenkomst van de rechter dagelijkse kost in de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Het hof van beroep stelt nu een gerechtspsychiater aan die Luc en Laurette De Vos - de slechtste buren van het land - moet onderzoeken en bepalen of ze geestesziek zijn. Pas wanneer dat rapport klaar is, kennen broer en zus hun nieuwe straf.

1 maart 2017: "Wij willen in vrede leven. Wat gebeurd is, is gebeurd. We zullen wel altijd binnen blijven en onze buren vermijden." Met die woorden probeerde Luc De Vos (63) de rechters in het hof van beroep in Gent te overtuigen om hem en zijn zus Laurette (65) een voorwaardelijke straf te geven voor jarenlange pesterijen. Amper zes dagen later, we schrijven 7 maart 2017, liep de volgende klacht bij de politie al binnen. "Dat ging over het lastigvallen van voorbijgangers en scheldpartijen", bevestigt Philippe Tankrey, woordvoerder van de Brugse politie. De woorden van Luc bleken dus al snel gelogen. "Ze zijn nooit gestopt met de buurt op stelten te zetten. Integendeel. Het proces heeft niks veranderd", zegt buurtbewoner Wilfried Cokelaere.

Nachtmerrie

Broer en zus zijn al sinds de vorige eeuw de nachtmerrie van elke bewoner van de Dorpsstraat in Sint-Michiels en werden begin vorig jaar veroordeeld tot effectieve celstraffen. Hun verschijning voor de correctionele rechtbank ging allesbehalve onopgemerkt voorbij. Naast de scheldpartijen richting enkele buren die zich burgerlijke partij hadden gesteld, kreeg ook de rechter een stevige veeg uit de pan. "Hoezo, ik kan geen slachtoffer zijn? Kust mijn kloten!", vloekten ze. De schrik van hun buren werd al snel werkelijkheid, toen bleek dat Luc en Laurette hun pesterijen vrolijk verderzetten. Ze gingen in beroep tegen hun straf en lieten ook in het hof van beroep in Gent een slechte indruk na. Toen het Laurette heet werd onder de voeten, liet ze zich theatraal vallen. Een ambulance moest ter plaatse komen, waarna ze plots wonderlijk genezen was. De procureur sprak harde woorden en eiste effectieve celstraffen van twee en één jaar voor broer en zus. Gisteren werd de behandeling verdergezet. Deze keer zonder de aanwezigheid van de beklaagden. Om de beweegreden van de slechtste buren van het land in kaart te brengen stelde de rechtbank een gerechtspsychiater aan. Zo moet het duidelijk worden of ze allebei leden aan een geestesstoornis op het moment van de feiten én of die feiten een rechtstreeks gevolg zijn van de eventuele stoornis.



Aanvullend werd ook een politioneel onderzoek gevraagd. De lokale politie zal nu een buurtonderzoek moeten uitvoeren om de situatie ter plekke vast te stellen. Opvallend: op 27 maart liep nog een nieuwe klacht binnen tegen broer en zus. "Ze blijven de schrik van de buurt. Een celstraf zal weinig indruk maken op hen. Het is nodig dat ze een psychiatrisch onderzoek ondergaan. Dat zal al veel duidelijk maken. Ze stoppen écht nooit...", klinkt het wat moedeloos in de buurt. Op 28 juni wordt de zaak verdergezet.